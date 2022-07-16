مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم

عبر ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عن شعوره بالاحباط عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الـ25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتقبل أن يخسر فريقي ولكن ليس بهذا الشكل".

وأضاف "مبروك لـ بيراميدز كانوا أفضل منا في كل شيء وفوزهم منطقي وطبيعي".

وواصل "لم تعجبني المباراة لأننا فقدنا الشخصية في الملعب، وكان هناك اختلافات عن لقاء فيوتشر".

وشرح "الإرهاق ظهر على اللاعبين ووقت الاستشفاء لم يكن كافيا".

وأوضح "كان لنا فرصتين في الشوط الأول لحسام حسن وصلاح محسن ولكن يبد أنه لم يتم تنفيذ التعليمات".

وشدد "لم نغير طريقة اللعب عن مباراة فيوتشر التي لعبناها بشكل أفضل لأننا حصلنا قبلها على فاصل زمني أسبوع للتحضير عكس مباراة اليوم".

وفسر "أكثر ما يقلقني هو عملية الاستشفاء البدني والنفسي قبل مباراة الزمالك بعد ما حدث اليوم، مؤكد أننا نريد بطولة كأس مصر وأنا أثق في اللاعبين وخبرتهم وسأعمل من أجل الفوز بهذه البطولة".

واستمر في تصريحاته "لقب الدوري لا يزال في الملعب وسنلعب من أجل التتويج بالبطولة ولا يزال الوقت مبكرا لحسن اللقب".

وأردف "من حق الجمهور أن يغضب ويحزن ونحن نقدر شعورهم وأنا أيضا حزين من الأداء قبل النتيجة، قد نخسر ولكن ليس بهذه الطريقة".

ووجه حديثه للجمهور قائلا: "أطالب الجمهور بالهدوء والصبر ومع الوقت سنصبح قادرين وجاهزين لحصد كل البطولات، نحن في مرحلة تطوير ومقارنة بالموسم الماضي ستجد أن الفريق أقل من مستواه ونحن نعمل من أجل ذلك".

واستطرد "أعترف أنني وضعت اللاعبين تحت ضغط في الفترة الماضية، ولذلك سيكون هناك توازن في العمل خلال الفترة المقبلة، وسنحاول ونسعى للفوز بالبطولات".

وبسؤاله هل يحتاج الأهلي لمهاجم هداف رد قائلا: "أول شيء نحن نعاني من إصابات وبعودتها سنخلق دوافع ومنافسة بين اللاعبين".

وأتم تصريحاته "ندرك أن هناك صعوبة لتحقيق بطولات هذا الموسم بموجب ما قمنا به من تحليلات ولكننا نريد إسعاد جمهور الأهلي ولذلك سنبذل قصارى جهدنا ونعد بتقديم كل ما هو جيد أمام الزمالك".

اقرأ أيضا

المزيد من الرفض لرونالدو

بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا أمام المحلة

باريس يعلن صفقته الثالثة

في الدوري.. نجم الزمالك يغيب عن المباراة المقبلة