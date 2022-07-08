تقرير: إيران في محادثات مباشرة مع كيروش من أجل ولاية ثانية

فتح الاتحاد الإيراني لكرة القدم باب العودة مجددا أمام البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

ورحل كيروش عن تدريب مصر في إبريل الماضي بعد عدم الصعود لكأس العالم 2022.

ودخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحسب موقع "جول بيزان" الإيراني في محادثات مباشرة مع كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب الإيراني للمرة الثانية.

وأضاف الموقع الإيراني أن اتحاد الكرة في بلاده لم يقدم عرضا رسميا لكيروش حتى الآن ولكنه في نقاشات مع المدرب حول الأمر.

ومنذ رحيل كيروش عن تدريب إيران قاد البلجكي مارك فليموتس قيادة المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" لكنه رحل سريعا بسبب النتائج السلبية.

ويقود إيران حاليا الكرواتي دارجان سكوتشيتش بعدما قاد المنتخب منذ فبراير 2020 وساهم في التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والسادسة على التوالي.

وبحسب تقرير موقع "Iranwire" فأن سكوتشيتش يقترب من الإقالة في ظل وجود صراعات مع الاتحاد الإيراني.

ودرب كيروش إيران بين عامي 2011 – 2019 وقادهم خلال 97 مباراة حقق الفوز في 60 لقاء وتعادل في 24 وخسر 13 بجميع المسابقات وقادهم في كأس العالم 2014 و2018.

ورحل كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران، بعد دقائق من الخسارة 3-0 أمام اليابان في قبل نهائي كأس آسيا 2019 لينهي مسيرة استمرت 8 سنوات.

المنتخب الإيراني حجز مقعدا في كأس العالم 2022 بقطر وسيلعب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا وأمريكا وويلز.

وكان المدرب صاحب الـ69 عاما قد استبعد العودة لتدريب الفراعنة في الوقت الحالي بعدما تردد اسمه مؤخرا. (طالع التفاصيل)

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

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