نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 16 يوليه 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

مصر × تونس - أمم إفريقيا لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لـ كرة اليد إلى نهائي أمم إفريقيا بالفوز على تونس في نصف النهائي، ليواجه منتخب كاب فيردي في النهائي.

ضمن المنتخب تأهله كمتصدر المجموعة بالفوز على منتخبي الكاميرون والمغرب في المجموعة.

ثم فاز على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي، ليضمن مقعده في نهائيات كأس العالم 2023.

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على الناحية الأخرى حقق منتخب كاب فيردي مفاجأة كبرى بوصوله إلى النهائي على حساب المغرب بنتيجة 23-18.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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