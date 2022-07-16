نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، فاز الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق الأهلي من قبل لقب كأس مصر 37 مرة مقابل 27 للزمالك.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم الخميس 21 يوليو الجاري في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وبلال علام.

مشوار الأهلي في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على النصر 2-1

دور الـ 16: فاز على إنبي 1-0

ربع النهائي: فاز على بيراميدز 2-1

نصف النهائي: فاز على بتروجت 2-0

مشوار الزمالك في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على حرس الحدود 3-1

دور الـ 16: فاز على الإسماعيلي 1-0

ربع النهائي: فاز على مصر للمقاصة 2-0

نصف النهائي: فاز على أسوان 2-1

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