الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي

السبت، 16 يوليه 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي مهاجم باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع هوجو إيكتيكي قادما من ستاد ريمس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

ويحق لبطل الدوري الفرنسي التعاقد مع إيكتيكي مقابل 30 مليون يورو حسب شبكة سكاي سبورتس.

وسيكون إيكتيكي ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيف الحالي بعد فيتينيا من بورتو البرتغالي، وتحويل صفقة نونو مينديش من إعارة إلى انتقال دائم.

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وبدأ هوجو مسيرته مع ستاد ريمس في أكتوبر 2020 أمام لوريان.

وشارك ابن الـ20 عاما في 26 مباراة الموسم الماضي مع ستاد رين، سجل خلالها 11 هدفا وصنع أربعة آخرين.

وتلقى هوجو بطاقتين حمراوين في الموسم الماضي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بالتتويج بالدوري الفرنسي برفقة ماوريسيو بوكيتينو.

وأقصي الفريق الفرنسي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تأهل ريال مدريد على حسابه.

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