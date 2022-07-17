حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ان تواجد مارك كلاتنبرج هدفه تطوير التحكيم في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن البعض يتعامل مع الأمر بشكل شخصي.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المدرب القادم للمنتخب الأولمبي؟ أجنبي ولكنه قد يكون مصريا، إذا لم نجد الكفاءة المناسبة في الأجنبي فسنتجه للمصري".

وواصل "عصام الحضري ممكن أن يتواجد مع المنتخب الأولمبي بالطبع".

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وأضاف "المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أجنبي، وقد يتواجد معه محمد عبد العظيم للتعلم منه، نرغب في عمل كوادر كبيرة في كل الجوانب في مصر المتعلقة بالتدريب والإدارة".

وعن التحكيم "تواجد كلاتنبرج لا ينقص من التحكيم المصري أو أي حكم حالي أو سابق، سيتواجد لمدة عام لكي يقوم بتحسين بعض الأشياء التي نحتاجها".

واستكمل "التحكيم المصري ليس في أفضل أحواله حاليا، لم نتواجد في تحكيم النهائيات الإفريقية أو المراحل المتقدمة وعدد الحكام قليل في كأس العالم".

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واستطرد "كلاتنبرج سيقوم بعمل نظام ويلقي محاضرات ودورات تدريبية لتطوير الحكام، البعض يتعامل مع تواجده بشكل شخصي ولكن "مفيش حد كبير على التعليم"

وعن الديون "معظم الأندية المتواجدة في الدوري عليها ديون، نادي الزمالك أرسل وفدا للاطلاع على الديون وبعدها أرسل شيكا ببعض المستحقات".

وأكمل "الاتحاد الإفريقي لم يمنع تواجد أي ناد إلا بعد تسديد ديونه، وإنما طلب بعمل تسوية وحلول مع الأطراف الأخرى وجدولة الديون وعلى أساسها يتم الموافقة على الاشتراك".

وأتم "يمكنك أن تذهب لأي منطقة في مصر وستجد عديد الأندية مديونة ويتم دفع جزء من المبلغ ليتم قيد اللاعبين، لن نمنع لعب كرة القدم".

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