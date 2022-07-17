حازم إمام يكشف تفاصيل عقد فيتوريا والجهاز المعاون.. سبب عدم تواجد الحضري وغرامة كيروش

الأحد، 17 يوليه 2022 - 02:35

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مدرب مصر الجديد مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل عقد روي فيتوريا مع منتخب مصر والجهاز الفني المعاون وحقيقة عدم دفع أموال كيروش.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا منظم جدا ومتحمس للعمل مع منتخب مصر، ولكنه يشعر بالقلق أيضا لأنه لأول مرة يوقع عقدا لمدة أربع سنوات".

وأضاف "يحدثني في كل يوم وبدأ يعمل ويتابع المباريات، ويتعرف على كل المحترفين واللاعبين الذين تواجدوا في منتخب مصر خلال آخر ثلاث سنوات".

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وتابع "تحدثت معه عن نهائي الكأس بين أكبر فريقين في مصر وطلب الحضور وسيحضر لمتابعة المباراة".

وواصل "عقد فيتوريا مع منتخب مصر هو أقل عقد حصل عليه منذ انضمامه لبنفيكا، ورفض عرض بضعف الذي سيحصل عليه مع منتخب مصر للتواجد هنا".

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وأكمل "أشعر بالحزن لعدم استمرار عصام الحضري الذي قام بعمل جهد كبير مع المنتخب ولكن مدرب الحراس يعمل مع فيتوريا منذ 12 عاما وتمسك به بشدة لذلك فضلنا المصلحة العامة".

واستطرد "محمود سليم محلل الأداء سيستمر مع منتخب مصر بعد ما قدمه في الفترة الماضية وسيكون هناك مدير جديد للمنتخب".

وأردف "سنبحث أسماء المرشحين للتواجد كمدرب مساعد مصري في المنتخب، محمد شوقي ضمن الأسماء المطروحة بالطبع. فيتوريا سيحضر بأربعة مساعدين".

وأكمل ""مش هناكل على كيروش حقه" والـ25 ألف دولار لن تكون المشكلة".

واستكمل "كنت أظن في البداية أن الأمر متعلق بما حدث مع باكاري جاساما ثم عرفت بعد مخاطبته للصحفيين بكونها عن التأخر عن المؤتمر وتواصلت مع حلمي مشهور الذي كان متواجدا معه وقتها".

وأتم "تواصلت مع فينجادا وأخبرته بأنه سيحصل على كل مستحقاته مثلما حصل على مكافأة كأس العرب وإفريقيا".

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