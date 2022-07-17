حازم إمام: فيتوريا بدأ في متابعة الدوري المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي

الأحد، 17 يوليه 2022 - 02:12

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن المدرب الجديد روي فيتوريا سيعمل لمدة أربع سنوات لكي يحصد النتائج مشيرا إلى أن اختياره كان بالاتفاق بين الجميع.

وتعاقد اتحاد الكرة مع روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر حتى 2026.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "التعاقد مع روي فيتوريا لم يكن فقط تعاقد حازم إمام وإنما مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل، الجميع ساعدني لكي أنجح في مهمتي ولولاهم لم أكن لأنجح بالطبع في التعاقد أو كتابة العقود وأشكرهم على ثقتهم".

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وتابع "الجميع دعمني كثيرا وكنا نتشاور دائما للوصول للقرار في كل التفاصيل، اختيار فيتوريا تم بإجماع أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف "أود ان أشكر وزير الرياضة، كان داعما لنا دائما. جلست معه وأخبرته بكل التفاصيل وقال بأنه سوف يدعمنا دائما".

وواصل "كان هدفنا لأول مرة في تاريخ مصر أن نتعاقد مع مدرب لأربع سنوات وليس بعد مباراة أو اثنتين يتم المطالبة برحيله".

وأردف "سنتركه يعمل لمدة أربع سنوات، كأس الأمم لن يكون مقياسا لنجاحه من عدمه، لم يكن هناك أي مشكلة في التفاوض مع فيتوريا ولكن كان هناك عديد التفاصيل لمناقشتها".

واستطرد "الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا هو راتب ثلاثة أشهر، تم تفويضي من المجلس مع محمد بركات للتعامل فيما يخص الأمور الفنية للمنتخبات".

واستكمل "لا يجب أن يتم محاسبة المدرب بالقطعة، سيحتاج للوقت لكي تظهر النتائج مع الثقة في قدراته. سألته في البداية عن رغبته في العمل داخل مصر وأبدى ترحيبا كبيرا".

وتابع "روي فيتوريا معروف عنه منحه الفرص للمواهب واكتشافها وهو أمر هام جدا بالنسبة لنا، وطلب مني أن يشاهد منتخب الشباب 2003".

وأكمل "فيتوريا بدأ في متابعة الدوري المصري وأخبرني بأنه لاحظ وجود بعض اللاعبين في أماكن غير معتادة أو لا تجري بالشكل السليم وأن هذا أمر معتاد بسبب تلاحم المواسم".

وأتم "محمد صلاح تواصل مع فيتوريا بصفته قائدا لمنتخب مصر ورحب به".

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