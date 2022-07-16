المزيد من الرفض.. ناجيلسمان ينفي رغبته في ضم رونالدو

السبت، 16 يوليه 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

نفي يوليان ناجيلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني رغبته في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب بايرن ميونيخ.

وانتشرت أخبار عن رغبة المدرب الألماني في ضم رونالدو حال رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة وهو ما تم بالفعل.

وقال ناجيلسمان في تصريحات لـ صحيفة بيلد عن أحاديث رغبته في ضم رونالدو: "سمعت هذه الأنباء ولكنها غير صحيحة".

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رونالدو شارك في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، سجل خلالها 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وأكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ في وقت سابق اليوم أن ناديه لم يناقش فكرة ضم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وتحدث حميديتش لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "لدي الكثير من الاحترام لرونالدو، لمسيرته ونجاحه".

وواصل "لكن مرة أخرى لم نناقش فكرة ضمه".

يأتي ذلك تأكيدا لما قاله أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق عن إمكانية ضم رونالدو.

وقال كان في تصريحات عبر صحيفة كيكر الألمانية: "مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا اعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ".

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك رونالدو في أي مران ليونايتد حتى الآن بداعي أسباب شخصية ولم يسافر مع الفريق لجولته التحضيرية في أستراليا وتايلاند.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل.

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