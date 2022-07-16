إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة إلى أمريكا

سيغيب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن السفر مع بعثة فريقه إلى أمريكا لخوض مباريات الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن تشافي لن يسافر مع الفريق لأسباب إدارية تتعلق بجواز سفره.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يحتاج إلى إذن خاص لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما زار إيران 3 مرات خلال فترة لعبه بنادي السد القطري.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني من المتوقع لحاقه ببعثة برشلونة إلى ميامي الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وأفادت بأن أزمة تشافي لن تؤثر على جهازه المعاون، إذ سافر إلى العاصمة الإيرانية طهران حينما كان لاعبا فقط ولم يتواجد هناك بعدما تولى مهمة المدير الفني للنادي القطري.

ولعب تشافي بقميص السد بين عامي 2015_2019 ليعتزل كرة القدم ويتولى تدريب الفريق القطري حتى 2021 ومن ثم تسلم مهمة المدير الفني لبرشلونة.

وشهدت القائمة التي أعلنها تشافي للسفر إلى أمريكا تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الكتالوني بوجود رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

فيما خرج منها مارتن برايثوايت وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج وحارس المرمى نيتو.

وسيخوض برشلونة أربع مباريات ودية في أمريكا يتخللها كلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيبدأ برشلونة مبارياته بملاقاة إنتر ميامي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل ثم يلتقي ريال مدريد الأحد الذي يليه.

وفي الـ27 من شهر يوليو الجاري سيواجه يوفنتوس ثم يختتم جولته بملاقاة نيويورك ريد بولز.

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