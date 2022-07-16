إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة إلى أمريكا

السبت، 16 يوليه 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

سيغيب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن السفر مع بعثة فريقه إلى أمريكا لخوض مباريات الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن تشافي لن يسافر مع الفريق لأسباب إدارية تتعلق بجواز سفره.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يحتاج إلى إذن خاص لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما زار إيران 3 مرات خلال فترة لعبه بنادي السد القطري.

أخبار متعلقة
مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وبايرن لن ينهار بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني من المتوقع لحاقه ببعثة برشلونة إلى ميامي الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وأفادت بأن أزمة تشافي لن تؤثر على جهازه المعاون، إذ سافر إلى العاصمة الإيرانية طهران حينما كان لاعبا فقط ولم يتواجد هناك بعدما تولى مهمة المدير الفني للنادي القطري.

ولعب تشافي بقميص السد بين عامي 2015_2019 ليعتزل كرة القدم ويتولى تدريب الفريق القطري حتى 2021 ومن ثم تسلم مهمة المدير الفني لبرشلونة.

تشافي هيرنانديز.. النجم الذي خفت في أوروبا فسطع بآسيا - عنب بلدي

وشهدت القائمة التي أعلنها تشافي للسفر إلى أمريكا تواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الكتالوني بوجود رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

فيما خرج منها مارتن برايثوايت وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج وحارس المرمى نيتو.

وسيخوض برشلونة أربع مباريات ودية في أمريكا يتخللها كلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيبدأ برشلونة مبارياته بملاقاة إنتر ميامي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل ثم يلتقي ريال مدريد الأحد الذي يليه.

وفي الـ27 من شهر يوليو الجاري سيواجه يوفنتوس ثم يختتم جولته بملاقاة نيويورك ريد بولز.

طالع أيضا

تشيلسي يعلن صفقة جديدة

تفاصيل انسحاب بسنت حميدة من بطولة العالم

قرار جديد من برشلونة بشأن دي يونج

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

برشلونة تشافي السد القطري
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وبايرن لن ينهار بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب "كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا مستوحى من موسم الثلاثية.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثاني
أخر الأخبار
إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة إلى أمريكا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث 23 دقيقة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران ساعة | الكرة الأوروبية
أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وبايرن لن ينهار ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة