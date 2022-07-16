مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث

أشاد ألين هورفات المدير الفني للباطن السعودي بقدرات مهاجم فريقه فابيو أبرو الذي جذب اهتمام الأهلي لضمه.

وتحدث مدرب الباطن لـFilGoal.com عن اهتمام الأهلي بأبرو قائلا: "دعنا نرى ما سيحدث، ليس لدي تعليق على الصفقة في الوقت الحالي".

وعن أبرز ما يميز اللاعب قال: "فابيو لاعب يمتلك إمكانيات رائعة، إنه لاعب سريع وقوي وماهر، ولديه إحساس جيد بالمباريات".

وأوضح "أكثر ما أفضله في فابيو هو أنه يتدرب ويخوض المباريات بجد واجتهاد كبيرين".

وأتم "دائما يكون من دواعي سرور المدرب أن يشاهد لاعبه يتطور ويتحسن".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الباطن في عام 2020 قادما من موريرنسي البرتغالي مقابل مليونين و500 ألف يورو.

وخاض اللاعب الذي يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيسر 58 مباراة مع الباطن سجل خلالهم 27 هدفا وصنع اثنين آخرين.

كما حل أبرو في المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم قبل الماضي، برصيد 17 هدفا.

وكان مصدر مقرب من اللاعب كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن وجود اهتمام من الأهلي بضم أبرو.

وقال: "هناك أحاديث من المقربين من الأهلي لضم اللاعب".

واستدرك "لكن فابيو غير مهتم حاليا باللعب في الدوري المصري فكل ما يشغل باله هو حل أزمته مع نادي الباطن".

وأوضح المصدر تفاصيل الأزمة "فابيو انتهى تعاقده مع الباطن وكان هناك بند في التعاقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر لكن النادي السعودي لم يفعله وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان الإماراتي".

وأضاف "لكن بعدما علم الباطن رحيل اللاعب استغل البند في التعاقد وجدده تلقائيا".

وأكمل "الباطن أخطر فابيو بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم الالتزام بالتعاقد خاصة بعد توقيعه لخورفكان".

وأتم المصدر "اللاعب ينتظر حاليا تحديد موقفه قبل بداية الموسم الجديد حتى لا يتعرض للإيقاف".

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