شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش يسجل مع فولفسبورج

سجل عمر مرموش هدفا مع فولفسبورج الألماني في فوزه على كيه في ميخيلين البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

وأحرز مرموش الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 33 بضربة رأسية مستغلا عرضية من ضربة ركنية.

وتعد هذه هي المباراة الثانية لـ عمر مرموش وديا بعد العودة لفولفسبورج من جديد.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – غينيا تفوز على أنجولا وتنافس على بطاقة كأس العالم الثانية بين الناديين.. سكاي: أرسنال حسم صفقة زينشينكو من مانشستر سيتي فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه وكيل ليفاندوفسكي: الجميع خرج فائزا

ولعب مرموش مباراته الأولى بعد العودة من الإعارة كبديل أمام تيرول النمساوي في آخر 24 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فولفسبورج بأربعة أهداف.

ولم يشارك مرموش بشكل أساسي سابقا مع فولفسبورج ليخرج معارا إلى سانت باولي ثم شتوتجارت في الموسمين الماضيين.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023 .

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

اقرأ أيضا

فاركو يفعل بند الشراء في عقد صبحي

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

مدرب الباطن يتحدث عن هدف الأهلي

إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب خبر في الجول - موقف الزمالك مع إيداع جالاتاسراي قيمة صفقة مصطفى محمد النني: متحمسون للمرحلة التحضيرية في أمريكا.. وآمل تسجيل المزيد من الأهداف حجازي يقود التشكيلة المثالية للدوري السعودي موسم 2021-2022 جريدة تركية: تولوز الفرنسي طلب ضم مصطفى محمد من جالاتا سراي زميله الشاب: مصطفى محمد يطالبني أن أكون قويا مدرب طرابزون سبور: تريزيجيه هو اللاعب المناسب لنا.. يمكنه فعل كل شيء بدلا من مرموش؟ رومانو: برينتفورد اتفق مع هال على ضم نجمه
أخر الأخبار
هدافو البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الزمالك.. إنذار مبكر 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تونسي: بسبب إيفونا.. منع الصفاقسي من الانتقالات لـ 3 فترات 29 دقيقة | الوطن العربي
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) الإسماعيلي.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | الكرة المصرية
أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج 44 دقيقة | المحترفون
تقديم ماني وتجديد جنابري وظهور مزراوي.. بايرن ميونيخ يفتتح فعالياته أمام جماهير أليانز أرينا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة