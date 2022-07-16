أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وبايرن لن ينهار

السبت، 16 يوليه 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أوضح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ تفاصيل تحول موقف ناديه من رفض انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة إلى الموافقة خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يسافر ليفا إلى أمريكا غدا الأحد وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية للانضمام لمعسكر برشلونة هناك لإجراء الفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود ليتمم انتقاله بشكل رسمي.

وقال أوليفير كان في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة بشأن روبرت ليفاندوفسكي، لكن ذلك بناء على اتفاق شفهي يتبقى توقيع العقود".

أخبار متعلقة
بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة "كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا

وأوضح "قبل شهرين لم يكن لدينا عرض رسمي لروبرت ولم نفكر في البدائل. منذ ذلك الحين تغير الوضع بشكل جذري".

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي: "نحن لا نفكر في رحيل ليفاندوفسكي. تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان نجاحنا قدر الإمكان".

بديل ليفاندوفسكي

وعن التعاقد مع لاعب بديل أوضح "نحن نراقب السوق باستمرار وإذا سنحت الفرصة سنفعل ذلك. بايرن ميونيخ ناد جذاب للغاية لكبار اللاعبين في أوروبا".

وشدد "لدينا هجوم رائع ومدربنا ناجلسمان لديه قائمة هجومية على أعلى مستوى. نعرف جيدا ما كان يمثل لنا ليفاندوفسكي، لكن لاعبين كبار غادروا بايرن في الماضي ولم ينهار النادي".

ومن المقرر أن يوقع المهاجم البولندي على عقد يربطه بالنادي الإسباني لأربع سنوات.

وسيكون الانتقال مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وشارك ليفا مع بايرن في 375 مباراة سجل خلالهم 344 هدفا وصنع 72 آخرين.

وبذلك سيكون ليفاندوفسكي هو رابع صفقات برشلونة بعد فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا من ميلان وتشيلسي وليدز.

طالع أيضا

تشيلسي يعلن صفقة جديدة

تفاصيل انسحاب بسنت حميدة من بطولة العالم

قرار جديد من برشلونة بشأن دي يونج

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

بايرن ميونيخ برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب "كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا مستوحى من موسم الثلاثية.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثاني الترميم الدفاعي بدأ.. تشيلسي يضم كوليبالي من نابولي
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي: قضيت 8 سنوات رائعة مع بايرن.. ولم أخف من الإصابة في المران 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة وبايرن لن ينهار 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب ساعة | الكرة الأوروبية
"كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا ساعة | الكرة الأوروبية
اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد صراع الوداد والرجاء.. الطائي السعودي يخطف هداف الدوري المغربي 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة