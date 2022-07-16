فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه

السبت، 16 يوليه 2022 - 16:43

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - محمد صبحي

كشف عاطف حنفي مدير الكرة في فاركو عن تفعيل ناديه لبند ضم حارس مرمى الفريق محمد صبحي نهائيا من الزمالك.

وتحدث مدير الكرة في فاركو لـFilGoal.com قائلا: "فعلنا بند ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك".

وواصل عاطف حنفي حديثه "لا مشكلة في عقد محمد صبحي، عقده الأساسي معنا كان به بند يمنحنا حق ضمه نهائيا مقابل 20 مليون جنيه".

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وواصل "وملحق مع العقد الأصلي عقد ثلاثي بيننا وبين الزمالك وبين اللاعب يوضح ذلك البند".

وأردف مدير الكرة في فاركو "سندفع الأموال للزمالك بنهاية الموسم مباشرة".

وعن هل يرغب فاركو في ضمه لبيعه مستقبلا أجاب "نيتنا هي ضمه نهائيا ليبقى معنا ولكن حال وجود عرض خارجي قد نفكر في الأمر".

الحارس صاحب الـ23 عاما انضم من بتروجت إلى الزمالك وأعير منه للاتحاد السكندري ثم فاركو.

وشارك صبحي مع فاركو في 22 مباراة استقبل فيهم 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 13 لقاء.

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