الثانية بين الناديين.. سكاي: أرسنال حسم صفقة زينشينكو من مانشستر سيتي

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

زينشينكو يحمل كأس الدوري الإنجليزي

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس عن اتفاق أرسنال ومانشستر سيتي على انتقال الظهير الأوكراني أوليسكندر زينشينكو.

وبحسب رومانو، فإن قيمة الانتقال ستكون 30 مليون جنيه إسترليني وأن الاتفاق تم صباح اليوم السبت.

ويتبقى الآن الاتفاق بين أرسنال واللاعب على الراتب والشروط الشخصية قبل أن يتم الإعلان الرسمي.

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وحاول أرسنال التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قبل أن يختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ليتجه أرتيتا نحو زينشينكو.

أرسنال تعاقد الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

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