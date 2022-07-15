مدرب منتخب الشباب: لا أملك سوى محترف وحيد.. وصلاح باشا: الأهلي لم يفاوضني

حسم محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب الجدل الدائر حول رغبة بعض الاندية وتحديدا النادي الأهلي في الحصول على توقيع بعض اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لبطولة العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 20 يوليو في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وقال جابر عبر أون تايم سبورتس "فوجئت بانتشار أخبار حول تواجد مسؤولي بعض الأندية داخل المعسكر للتوقيع مع لاعبين محترفين، والمعسكر لا يضم في الأساس سوى لاعب محترف واحد وهو صلاح باشا".

وأضاف "نور الدين البحار تواجد معي في معسكر الإسماعيلية ولكنه غادر يوم 7 يوليو لرغبته في حضور حفل تخرج شقيقته بإنجلترا، ونفي لي أي تواصل من الأهلي معه حيث جدد تعاقده مؤخرا مع اتحاد جدة".

وانتشرت أنباء عن استدعاء اتحاد جدة للاعبه على الفور من معسكر منتخب مصر، منعا لمفاوضات الأهلي و"ضغوط" أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، وفقا لما زعمته بعض الأنباء. (طالع التفاصيل)

وواصل "الحارس سيمو المنتقل لفيوتشر لم يتواجد معنا في أي معسكر مغلق وكان لدينا اتفاق معه على التركيز في اختبارات الثانوية العامة ومن ثم الانضمام للمنتخب. باقي الأسماء المتداولة غير صحيحة ولا أعرفهم إلا عن طريق بعض الترشيحات من خلال مقاطع فيديو".

في المقابل قال صلاح الدين باشا لاعب منتخب الشباب ونادي أودينيزي الإيطالي عبر أون تايم سبورتس: "وصلت القاهرة أول أمس وشاركت في مواجهة طلائع الجيش وأرسل زملائي لي خبر توقيعي للأهلي لكنه غير صحيح. نحن في معسكر مغلق وتركيزنا في البطولة العربية بشكل كامل".

وشدد "أنا من ناشئي الأهلي ومرتبط بعقد مع أودينيزي مستمر لمدة موسمين وأتدرب حاليا مع الفريق الأول وأبحث عن فرصة المشاركة. لم يتحدث أحد معي من النادي الأهلي أو من مصر بشكل عام".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان والصومال، بمنافسات كأس العرب للشباب 2022.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

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