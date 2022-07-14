توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع

يرى توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي أن الأولوية حاليا للبلوز هي تدعيم الدفاع.

ورحل عن تشيلسي الثنائي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا أستبعد التعاقد مع مهاجم آخر".

وشدد "لكن الهجوم ليس أولوية تشيلسي حاليا، الأولوية لتدعيم الدفاع".

وأوضح المدير الفني لتشيلسي "هذا الأمر ليس سرا، خسرنا مدافعين كبار ونريد استبدالهم".

وكان تشيلسي قد أعلن ضم رحيم ستيرلنج بشكل رسمي لمدة خمس سنوات مقبلة قادما من مانشستر سيتي.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان عن ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد الانتهاء من الكشف الطبي.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بتشيلسي بسبب رغبة نجم مانشستر يونايتد في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما كشفت شبكة سي إن إن عن عرض خيالي من السعودية لضم رونالدو بقيمة 300 مليون يورو.

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