أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر تهزم المغرب وتتأهل بالعلامة الكاملة لمواجهة الجزائر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 21:26

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

حسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد بالعلامة الكاملة بعد الفوز على المغرب في ختام دور المجموعات.

وتغلب الفراعنة على منتخب المغرب بنتيجة 36-21 في ختام دور المجموعات من النسخة 25 من بطولة إفريقيا المقامة في مصر.

وضمن منتخب مصر صعوده بـ 4 نقاط بعد فوزين على الكاميرون والمغرب، بينما تأهل أسود أطلس لربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - السنغال تكتسح زامبيا ويلعبا على المراكز الترتيبية أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مصر تتأهل من الفندق.. المغرب يطيح بـ الكاميرون كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية

ويتأهل منتخب مصر لمواجهة الجزائر في ربع النهائي، وتقام المباراة في الثامنة من مساء بعد غدا الجمعة.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين واستمر التعادل حتى الدقيقة 20 من الشوط قبل أن تشهد العشر دقائق الأخيرة صحوة مصرية.

وتقدم المغرب في الخمس دقائق الأولى بنتيجة 4-3 قبل أن يستمر التعادل بين الفريقين حتى 11-11 في الدقيقة 20.

وبعد ذلك شهد اللقاء صحوة مصرية وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 18-12.

وحافظ المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني على فارق الستة أهداف.

وكان ذلك قبل أن يشهد الشوط صحوة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب ليتسع الفارق في النهاية إلى 15 هدفا.

وحصل عمر خالد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غدا الجمعة وتختتم بمواجهة مصر والجزائر في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي السويد وبولندا.

وحصد كل من منتخبي مصر والجزائر على 7 ألقاب من بطولة إفريقيا سابقا، بينما يتصدر منتخب تونس برصيد 10 ألقاب.

اقرأ أيضا:

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

تشيلسي يبرم صفقته الصيفية الأولى

هل يتواجد الخليفي في الدوري الإسباني؟

أمم إفريقيا لكرة اليد كرة يد مصر المغرب
نرشح لكم
الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تونس تتصدر المجموعة بالفوز على كاب فيردي وتتأهل في طريق مصر موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة انتهت أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (36)-(21) المغرب.. تفوق الفراعنة أمم إفريقيا لكرة اليد - أنجولا تنتزع صدارة المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية في الثواني الأخيرة أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - السنغال تكتسح زامبيا ويلعبا على المراكز الترتيبية كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية
أخر الأخبار
الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية 2 دقيقة | رياضات أخرى
ميلان يبدأ ودياته الصيفية بالفوز 3-0 على ليميني ألمينو 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تونس تتصدر المجموعة بالفوز على كاب فيردي وتتأهل في طريق مصر 9 دقيقة | رياضات أخرى
موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة 15 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر تهزم المغرب وتتأهل بالعلامة الكاملة لمواجهة الجزائر 17 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط.. عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش للانتصار على سموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - إنبي (2) - (1) الجونة.. جوووول تقليص الفارق 53 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس في آخر ست مباريات.. فاركو يوقف انتصارات المصري بتعادل سلبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي