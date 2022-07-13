أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر تهزم المغرب وتتأهل بالعلامة الكاملة لمواجهة الجزائر

حسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد بالعلامة الكاملة بعد الفوز على المغرب في ختام دور المجموعات.

وتغلب الفراعنة على منتخب المغرب بنتيجة 36-21 في ختام دور المجموعات من النسخة 25 من بطولة إفريقيا المقامة في مصر.

وضمن منتخب مصر صعوده بـ 4 نقاط بعد فوزين على الكاميرون والمغرب، بينما تأهل أسود أطلس لربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون.

ويتأهل منتخب مصر لمواجهة الجزائر في ربع النهائي، وتقام المباراة في الثامنة من مساء بعد غدا الجمعة.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين واستمر التعادل حتى الدقيقة 20 من الشوط قبل أن تشهد العشر دقائق الأخيرة صحوة مصرية.

وتقدم المغرب في الخمس دقائق الأولى بنتيجة 4-3 قبل أن يستمر التعادل بين الفريقين حتى 11-11 في الدقيقة 20.

وبعد ذلك شهد اللقاء صحوة مصرية وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 18-12.

انطلاق المباراة كأس الأمم الإفريقية | كرة يد مصر 🇪🇬 🆚 المغرب 🇲🇦 تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/qYhulCCqgD pic.twitter.com/dyOqfRqVsk — FilGoal (@FilGoal) July 13, 2022

وحافظ المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني على فارق الستة أهداف.

وكان ذلك قبل أن يشهد الشوط صحوة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب ليتسع الفارق في النهاية إلى 15 هدفا.

وحصل عمر خالد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غدا الجمعة وتختتم بمواجهة مصر والجزائر في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي السويد وبولندا.

وحصد كل من منتخبي مصر والجزائر على 7 ألقاب من بطولة إفريقيا سابقا، بينما يتصدر منتخب تونس برصيد 10 ألقاب.

























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