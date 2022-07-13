حلمي طولان يوضح عبر في الجول حقيقة توصله لاتفاق لتدريب فريق جديد بـ الدوري

أوضح حلمي طولان المدير الفني السابق لـ إنبي حقيقة تولي تدريب فريق جديد في الدوري الموسم المقبل.

ورحل طولان عن تدريب الفريق البترولي الشهر الماضي بالتراضي بين الطرفين.

وقال حلمي طولان لـ FilGoal.com: "لم أتوصل لاتفاق لتولي تدريب أي فريق في الموسم المقبل كما يقال أو يتردد".

وأوضح "أحصل حاليا على فترة راحة قبل تحديد خطوتي المقبلة، والتي سأحددها بعد دراسة مكثفة".

وشدد "لم أتلق أي اتصالات من قبل مسؤولي أي ناد في الفترة الأخيرة للتفاوض معه بشأن الموسم الجديد".

وارتبط اسم حلمي طولان في وقت سابق منذ رحيله عن تدريب إنبي لتولي المهمة الفنية لفرق البنك الأهلي وفاركو وكذلك تدريب المنتخب الأولمبي.

ويقترب الفرنسي باتريك دي بوميل حسبما علم FilGoal.com من تدريب المنتخب الأولمبي. (طالع التفاصيل)

طولان يمتلك تاريخيا تدريبيا طويلا بدءا من الزمالك وحرس الحدود والمصري وبتروجت والمصرية للاتصالات واتحاد الشرطة وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد وإنبي.

وقاد طولان إنبي -تجربته الأخيرة- في 89 مباراة بالدوري والكأس فاز في 31 وتعادل في 35 وخسر 23، وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وترك طولان إنبي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة من 21 مباراة قبل قدوم البرتغالي جورفان فييرا لخلافته.

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