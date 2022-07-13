خبر في الجول - الآشعة تثبت إصابة طاهر وهاني.. ومدة العلاج

أثبتت الآشعة التي أجراها كل من محمد هاني وطاهر محمد إصابة الثنائي.

وتأكد غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن طاهر محمد يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشفت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب إلى فترة علاج تصل إلى أربعة أسابيع.

أما محمد هاني فيعاني من شد في العضلة الأمامية.

ويحتاج ظهير الأهلي لفترة علاج تصل إلى 10 أيام.

وكان الأهلي قد أجرى تبديلان اضطراريان أمس الثلاثاء خلال مواجهة فيوتشر بسبب إصابة الثنائي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث من 22 مباراة ولديه مباراتين مؤجلتين.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة خاضهم الفريق.

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