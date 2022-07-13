طلائع الجيش لـ في الجول: محمد بسام جدد تعاقده لـ 3 مواسم

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 19:14

كتب : حامد وجدي

طلائع الجيش - السوبر - محمد بسام

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش عبر FilGoal.com تجديد تعاقد محمد بسام حارس مرمى وقائد الفريق.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وقال أحمد المهدي لـ FilGoal.com: "محمد بسام جدد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة".

وارتبط اسم محمد بسام في الآونة السابقة بالانضمام لصفوف الأهلي والزمالك.

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الحارس البالغ 31 عاما سيستمر مع طلائع الجيش بعدما خاض 238 مباراة بجميع المسابقات.

واستقبل بسام 258 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 88 مباراة.

ويتألق بسام الموسم الجاري مع طلائع الجيش، بعد مرور 24 جولة من الدوري خرج خلالها بشباك نظيفة في 13 مباراة.

واستقبل بسام الموسم الجاري 17 هدفا فقط، ووصلت نسبة تصدياته إلى 72.6% من الفرص المسددة على مرماه.

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