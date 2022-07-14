اسمعوا زئيرهن.. سيدات المغرب أول منتخب عربي في تاريخ كأس العالم

التاريخ هو دراسة الماضي، ما هو ماضي المنتخبات العربية في كأس العالم للسيدات الذي ينشط منذ 1991. لا شيء.

عذرا.. كان لا شيء.

اليوم -الأربعاء- أصبحت سيدات المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم في التاريخ.

ونجح منتخب المغرب في ذلك بعدما بلغ نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات بالفوز أمام بتسوانا بهدفين مقابل هدف.

وسجلت سناء مسعودي الهدف الأول في الدقيقة الثانية لسيدات المغرب قبل أن تعادل كيوتميسي ديتهابي النتيجة في الدقيقة السابعة.

لتعود المغربيات وتقتنصن الفوز في الشوط الثاني عند الدقيقة 59 عن طريق ياسمين مرابط.

ولأول مرة في تاريخهن، تأهل منتخب المغرب للسيدات إلى دور النصف النهائي وتسعى لاقتناص اللقب الأول في المسابقة.

إنجاز لم تحققه سيدات المغرب من قبل خلال المشاركتين في البطولة عامي 1998 و 2000، إذ لم تتخط في كلاهما مرحلة المجموعات.

وجاء التأهل إلى هذا الدور بعدما تصدرت لبؤات الأطلس مجموعتهن –الأولى- بالعلامة الكاملة.

وتنتظر سيدات المغرب الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا مساء غد الخميس لملاقاته في الدور قبل النهائي من المسابقة.

حصاد دور المجموعات في أمم إفريقيا للسيدات

أما على الجانب الآخر، أقيمت المباراة الأخرى لدور الربع النهائي، إذ حجز منتخب زامبيا بطاقة الصعود لكأس العالم بعدما فاز على السنغال بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة الأصلية بهدف لمثله، إذ سجلت نداياي الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 61، قبل أن تسجل شتيندو هدف التعادل لزامبيا في الدقيقة 70.

ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يشهدا تسجيل أهداف، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح وتنتهي بنتيجة (4-2) لصالح زامبيا.

وتنتظر سيدات زامبيا الفائز من مواجهة تونس وجنوب إفريقيا مساء غد الخميس لملاقاته في نصف نهائي المسابقة.

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