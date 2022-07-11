غزال من أسد واستبعاد بسبب "هرمون الذكورة".. حصاد دور المجموعات في أمم إفريقيا للسيدات

تحددث ملامح الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للسيدات 2022.

ما بين الرباط والدار البيضاء شدّ اثنا عشرة فريقا الرحال إلى المسابقة المقامة في المغرب في نسختها الثانية عشر.

وتأهلت منتخبات المغرب ونيجيريا إلى جانب تونس والسنغال وجنوب إفريقيا والكاميرون وبوتسوانا وزامبيا.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز مشاهد دور المجموعات من البطولة.

هذه أرضي

لأول مرة في تاريخهم، تأهل منتخب المغرب للسيدات إلى دور الربع النهائي من المسابقة.

إنجاز لم تحققه سيدات المغرب من قبل خلال المشاركتين في البطولة عامي 1998 و 2000، إذ لم تتخطى في كلاهما مرحلة المجموعات.

وجاء التأهل بعدما تصدرت لبؤات الأطلس مجموعتهن –الأولى- بالعلامة الكاملة.

هذا الغزال من ذاك الأسد

غزلان الشباك، هدافة البطولة حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف، بواقع هدف في كل مباراة.

غزلان هي ابنة العربي الشباك أحد لاعبي منتخب المغرب المتوج بكأس أمم إفريقيا الوحيدة عام 1976.

وعلى خطى والدها، تطمح غزلان في رفع كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ منتخب المغرب للسيدات كما فعل والدها من قبل بالنسبة للرجال.

إثارة منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة

لازمت الإثارة منتخب تونس للسيدات منذ الثواني الأولى، بعدما تمكن الفريق من تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد مرور 17 ثانية فقط أمام توجو عن طريق مريم حويج، قائدة الفريق.

فوز وحيد ساعد أجنحة نسور قرطاح للتحليق بعيدا في هذه البطولة والوصول إلى دور الربع النهائي.

واستمرت الإثارة حتى اللحظة الأخيرة، وتأهل منتخب تونس كواحد من أفضل الثوالث بعدما حصد 3 نقاط من المجموعة الثانية بفوز وحيد على توجو وهزيمتين أمام الكاميرون وزامبيا.

فقدان ريش ومعضلة التوازن

فقد منتخب نيجيريا للسيدات في أول مباراة له أحد أعمدته الرئيسية بإصابة عزيزات أوشوالا مهاجمة الفريق.

لتخسر سوبر فالكونز "الصقور الخارقة" أول مباراة أمام جنوب إفريقيا -الذي خرج في النهاية بالعلامة الكاملة من المجموعة الثالثة-.

تجدد الطيور ريشها بشكل مستمر كشعر الإنسان تماما، يسقط الوهن ويخرج الأقوي.

سرعان ما تغلبن حاملات اللقب على فقدان الريش وحققن التوازن وفزن بالمباراتين التاليتين أمام بوتساوانا وبورندي.

وخرجت سيدات نيجيريا -الأكثر تتويجا باللقب- من مرحلة المجموعات كأقوى خط هجوم، بتسجيل 7 أهداف.

لا باربارا لا قلق

ضربة قوية تلقاها منتخب زامبيا للسيدات بعدما استبعدت باربارا باندا قائدة الفريق الذهبية بسبب زيادة هرمون التستستورون (الذكورة) في جسدها.

ورغم ذلك، تصدر زامبيا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزين وتعادل وحيد.

إنجاز لم يحققه منتخب الرجال

في أول ظهور له في بطولة أمم إفريقيا للسيدات، تمّكن منتخب بوتسوانا من الصعود إلى دور الربع النهائي من المسابقة.

إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب الرجال والسيدات، حيث أفضل ما حققه منتخب الرجال كان التأهل إلى أمم إفريقيا عام 2012 وخرج من دور المجموعات.

ووصلت سيدات بتسوانا هذه المرحلة كواحدة من أفضل الثوالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

مواجهات الربع النهائي

المغرب x بوتسوانا - 13 من يوليو الجاري.

زامبيا x السنغال - 13 من يوليو الجاري.

جنوب إفريقيا x تونس - 14 من يوليو الجاري.

الكاميرون x نيجيريا - 14 من يوليو الجاري.

المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة من ربع إلى نصف النهائي ستشارك مباشرة في كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

أما الأربعة الآخرى الخاسرة، ستلعب مباراتين فيما بينها ثم يتأهل الفائزان إلى تصفيات بين القارات تضم 10 منتخبات تتأهل أول 3 فيها إلى المونديال.

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