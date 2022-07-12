تقرير فرنسي: منافس كيروش؟ سولشاير رفض تدريب منتخب إيران

رفض النرويجي أولي جونار سولشاير تدريب منتخب إيران.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فأن المدرب السابق لـ مانشستر يونايتد كان يعد أولوية للاتحاد الإيراني.

ولم يقد سولشاير أي فريق منذ رحيله عن تدريب الشياطين الحمر منذ 8 أشهر بسبب تراجع النتائج.

وأقيل دارجان سكوتشيتش من تدريب المنتخب الإيراني بحسب تصريحات المتحدث الرسمي أمس الإثنين.

ووفقا لتقرير " ifpnews" الإيراني فأن علي دائي أسطورة إيران من ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي".

وأضاف أيضا التقرير أن برانكو إيفانكوفيتش المدرب السابق لـ بيرسيبوليس الإيراني مرشحا وكذلك كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لإيران وكولومبيا وأيضا منتخب مصر.

ودخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بحسب موقع "جول بيزان" الإيراني في محادثات مباشرة مع كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب الإيراني للمرة الثانية. (طالع التفاصيل)

ومنذ رحيل كيروش عن تدريب إيران قاد البلجكي مارك فليموتس قيادة المنتخب المُلقب بـ "تيم ملي" لكنه رحل سريعا بسبب النتائج السلبية.

ويقود إيران حاليا الكرواتي دارجان سكوتشيتش بعدما قاد المنتخب منذ فبراير 2020 وساهم في التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والسادسة على التوالي.

ودرب كيروش إيران بين عامي 2011 – 2019 وقادهم خلال 97 مباراة حقق الفوز في 60 لقاء وتعادل في 24 وخسر 13 بجميع المسابقات وقادهم في كأس العالم 2014 و2018.

ورحل كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران، بعد دقائق من الخسارة 3-0 أمام اليابان في قبل نهائي كأس آسيا 2019 لينهي مسيرة استمرت 8 سنوات.

المنتخب الإيراني حجز مقعدا في كأس العالم 2022 بقطر وسيلعب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إنجلترا وأمريكا وويلز.

اقرأ أيضا:

الكشف عن الجهاز المعاون لـ روي فيتوريا

موعد بداية مهمة فيتوريا مع منتخب مصر

أيقونة بريطانيا كان ضحية الإتجار بالبشر

خطوة جديدة في مستقبل رونالدو

مدرب طرابزون سبور يتغنى بتريزيجيه