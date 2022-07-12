مدرب طرابزون سبور: تريزيجيه هو اللاعب المناسب لنا.. يمكنه فعل كل شيء

شدد عبد الله أفسي مدرب طرابزون سبور التركي أن وجود محمود حسن تريزيجيه في الفريق سيساعده بشكل كبير في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وانضم تريزيجيه من أستون فيلا إلى طرابزون سبور التركي حتى صيف 2026 بشكل رسمي.

ويتواجد طرابزون سبور في سلوفينيا حاليا إذ يخوض الفريق معسكرا تحضيريا استعدادا للموسم الجديد.

وقال عبد الله في تصريحات للصحفيين على هامش الفترة التحضيرية للموسم الجديد: "تريزيجيه سيساعدنا كثيرا في الناحية الدفاعية والأهم من ذلك ركضه السريع خلف الخصم".

وأضاف " في الوقت الحلي لكي تكسر التكتلات فيجب أن تهتم بالتحركات، التحرك مع الكرة وبدونها هام للغاية. تريزيجيه هو اللاعب الذي يمكنه فعل ذلك سواء بالتحركات السريعة أو الركض خلف دفاع الخصوم".

وواصل "يمكن لتريزيجيه اللعب على اليسار واليمين ولهذه الأسباب فهو اللاعب المناسب لنا، إنه مثل ذو أخلاقيات عمل عالية جدا".

واستكمل "لقد سألني قبل التوقيع، سيدي هل تريدني؟ كيف ستسخدمني؟ سألني عن التدريب والنظام، إنه شيء جميل جدا أن تحاول المعرفة. يجب عليك مشاركة اللاعب كيف تتسعد للمباراة. يقومون بذلك بطريقة منظمة ومنظمة في أوروبا ولديهم خطط أسبوعية. إذا كانت هناك مباراة خلال الأسبوع، فلديه خطة وفقا لذلك".

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته اليوم السبت في المران لأول مرة.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريزيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

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