خبر في الجول - الكشف عن الجهاز المعاون لـ روي فيتوريا.. وأبرز المرشحين المصريين

استقر روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على الجهاز المعاون والذي يضم أربعة مساعدين أجانب.

ولا يزال اسم المدرب المساعد المصري محل دراسة وسط ترشيح عدد من لاعبي المنتخب السابقين.

وأعلن اتحاد الكرة فجر اليوم الثلاثاء تعيين فيتوريا كمدير فني لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات مقبلة.

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا فضل الاستعانة بنفس معاونيه خلال فترة عمله مع فريق النصر السعودي.

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

واتفق اتحاد الكرة مع فيتوريا على ضم مساعد مصري سيتم اختياره بعد عودة حازم إمام من البرتغال بعد التشاور مع مجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال.

كما دخل عادل مصطفى ضمن المرشحين للعمل كمساعد في الجهاز الفني لفيتوريا بدعم من محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويأتي وائل رياض "شيتوس" ثالث أسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني مدعما بفترته مع المنتخب الأولمبي وهو ما يناسب طبيعة المرحلة بحكم أن فيتوريا مستمر حتى 2026.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم عن بدء فيتوريا مهمته بالقدوم إلى مصر وحضور مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 21 من يوليو الجاري بجانب معاونيه بالكامل.

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

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