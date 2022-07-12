فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الكأس

يبدأ روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مهمته بحضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فجر اليوم الثلاثاء تعيين فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة أربع سنوات.

ويصل فيتوريا إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبداية مهمته مع الفراعنة ويحضر نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر مساء الخميس 21 من شهر يوليو الجاري.

وكشف الاتحاد المصري عن تواجد فيتوريا ومساعديه الأجانب بالكامل في اللقاء.

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

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