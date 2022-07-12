أيقونة بريطانيا كان ضحية الاتجار بالبشر.. محمد فرح يكشف هويته الحقيقية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

مو فرح

فجّر محمد فرح عداء المسافات الطويلة وأيقونة بريطانيا مفاجأة كبرى بالكشف عن هويته الحقيقية وكونه ضحية الاتجار بالبشر والعبودية فترة طفولته.

وكشف فرح أن اسمه الحالي ليس حقيقيا ولكنه الاسم الذي انتقل به إلى بريطانيا لأول مرة وعمره تسع سنوات وقت طفولته وأن اسمه الحقيقي حسين.

ويعتبر مو فرح هو أيقونة لبريطانيا العظمى بعد تحقيق أربع ميداليات ذهبية أولمبية بنسختي لندن 2012 وريو 2016 في منافسات 5 آلاف و10 آلاف متر بجانب ست ذهبيات ببطولة العالم.

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وكل ما يلي على لسان أيقونة بريطانيا عبر فيلم وثائقي على قناة بي بي سي باسم "مو فرح الحقيقي":

"الحقيقة هي أنني لست كما تعتقد، اسمي حسين عبدي كاهين وجئت إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية وباسم طفل آخر".

"قدمت إلى بريطانيا وعمري تسع سنوات بواسطة سيدة أجبرتني على التبني وباسم طفل آخر اسمه محمد فرح".

"قصتي الحقيقية هي أنني ولدت في الصومال، تحديدا شمال الصومال باسم حسين عبدي، وبالرغم مما قيل سابقا ولكن والداي لم يعيشا في بريطانيا أبدا".

"قُتل والدي في الحرب الأهلية وعائلتي كانت منقسمة، انفصلت عن والدتي وتم إحضاري إلى بريطانيا بشكل غير قانوني قادما من جيبوتي".

"كثيرا ما أفكر في محمد فرح الصبي الذي نزعت مقعده من على تلك الطائرة، أتمنى حقا أن يكون بخير".

"عند وصولي إلى بريطانيا كنت أعتقد أنني سأعيش مع أقاربي وكان لدي اتصالات معهم ولكن بمجرد وصولنا إلى منزل تلك السيدة في غرب لندن، أخذت مني الورقة التي تحتوي على أرقامهم ومزقتها أمامي وألقتها في سلة المهملات".

"أدركت وقتها أنني في ورطة".

"هددتني تلك المرأة وأجبرتني على رعاية أطفال آخرين والقيام بالأعمال المنزلية إذا أردت الحصول على الطعام".

"لم يسمح لي الذهاب إلى المدرسة حتى سن الثانية عشرة، وتمكنت من الخروج من ذلك الكابوس بعد أن رويت قصتي على مدرس الصالة الرياضية في كلية فلثام".

"ساعدني ذلك المدرس في الحصول على الجنسية البريطانية بعد عملية طويلة وتم الحصول على ذلك عن طريق الاحتيال أو التزوير".

"احتفظت بتلك القصة لنفسي لفترة طويلة، لكن الأمر صعب عندما أكون وجها لوجه مع أطفالي وغالبا ما يسألونني، أبي كيف كان ذلك؟ وهو السبب الرئيسي لكشف قصتي".

"أريد أن أشعر كأنني شخص عادي وليس كشخص يخفي شيئا، ما أنقذني حقا وما جعلني مختلفا هو أنني استطيع الركض".

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