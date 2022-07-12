بداية العصر الهولندي.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول بالأربعة وديا

حقق الهولندي إريك تين هاج الانتصار في أولى مبارياته مع مانشستر يونايتد على ليفربول وديا بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقين على ملعب راجامانجالا الدولي في بانكوك ضمن التحضير للموسم الجديد.

التشكيل

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيساك مابايا - ناثانيل فيليبس - جو جوميز - تشامبرز

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابيو كارفاليو - نايلر مورتون

خط الهجوم: هارفي إيليوت - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - لوك شاو .

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

أحداث المباراة

وتقدم جادون سانشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 12 بعد عرضية من برونو فيرنانديز شتتها إيساك مابايا بشكل خاطئ لتصل إلى سانشو الذي سدد من لمسة واحدة على يسار أليسون.

وضاعف فريد النتيجة مع الدقيقة 30 بعد تسديدة مخادعة مرت من فوق أليسون لتسكن الشباك.

وأجرى يورجن كلوب عشرة تغييرات بعد الهدف الثاني مباشرة بمزيج بين اللاعبين الخبرة والشباب.

شارك جويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس وكورتس جونز وريس ويليامز واوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وملكامو فراوندورف ولايتون كلارسون وبوبي كلارك وستيفن باجيسيتش.

وسع مارسيال الفارق بعدها بثلاث دقائق بعد انطلاقة وتسديدة على يمين أليسون لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

أجرى ليفربول تغييرا واحدا في الشوط الثاني بدخول أدريان في مكان أليسون.

ودفع تين هاج بعشرة لاعبين مختلفين وهم تيريل مالاسيا وأليكس تيليس وأنتوني إيلانجا وفاكوندو باليستري وأماد ديالو وأرون وان بيساكا ودوني فان دي بيك وزيدان إقبال وشارلي سافاج وإيريك بايلي.

ومع الدقيقة 60، أجرى كلوب 10 تغييرات جديدة ليدفع بعدد كبير من الأساسيين حيث شارك فيرجل فان دايك وإبراهيما كوناتي وترنت ألكسدنر أرنولد وأندرو روبيرتسون وتياجو ألكانتارا ونابي كيتا وفابينيو ومحمد صلاح وداروين نونيز وتوماسهيل.

ومع الدقيقة 68، دفع تين هاج بتوم هيتون في مكان ديفيد دي خيا.

وأضاف فاكوندو باليستري الهدف الرابع في الدقيقة 76 بعد مجهود فردي وتمريرة ثنائية مع أماد ديالو.

صلاح كاد أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87 ولكن تسديدته جاءت في القائم الأيمن لتنتهي المباراة بانتصار كبير للشياطين الحمر.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي الجمعة المقبل وديا.

وسيواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس في اليوم ذاته.

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