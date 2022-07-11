بدلا من مرموش؟ رومانو: برينتفورد اتفق مع هال على ضم نجمه

اقترب نادي برينتفورد الإنجليزي من حسم صفقة ضم كين لويس بوتر لاعب هال سيتي.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن برينتفورد اتفق بالفعل مع هال سيتي على انتقال اللاعب مقابل 16 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات.

ومن المنتظر أن يوقع لويس بوتر على عقد يربطه بـ برينتفورد لمدة 6 سنوات.

Brentford FC have completed Keane Lewis Potter deal with Hull City for £16m fee plus add-ons. He will sign six year deal soon. 🚨🐝 #transfers Contract agreed, valid until 2028… and next one, Thomas Strakosha. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022

وقد تتسبب تلك الصفقة في انسحاب برينتفورد من السباق على الظفر بخدمات المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج.

ففي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن برينتفورد مهتم باستقدام مرموش.

وأوضحت صحيفة "اكسبريس سبورت" في الوقت عينه أن برينتفورد حوّل اهتمامه بقوة نحو عمر مرموش بعد عدم تمكنهم من التعاقد مع كين لويس بوتر مهاجم هال سيتي.

ومع نجاح برينتفورد في ضم لويس بوتر، بات من المستبعد أن تتحرك إدارة برينتفورد بقوة لاستقدام مرموش.

لويس بوتر (21 عامًا) يعد أحد أبرز مواهب هال سيتي، وقد مثّل منتخب شباب إنجلترا.

المهاجم الإنجليزي سجل 12 هدفًا في 46 مباراة خاضها بدوري القسم الثاني الإنجليزي الموسم الماضي.

وأوضح رومانو في تقريره أن برينتفورد يستهدف أيضًا ضم الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو الإيطالي.

من جانبه، ينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج في صيف 2023، ويرغب النادي الألماني في تجديد عقده.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

مرموش أجاب في حواره مع FilGoal.com في وقت سابق عن موقفه من فولفسبورج الموسم المقبل والدوري الذي يحلم باللعب فيه.

-عقدك ينتهي مع فولفسبورج في يونيو 2023، هل تنوي العودة للنادي أم ستبحث عن فرصة أخرى؟

"أحترم تعاقدي في فولسفسبورج فيجب ان أتواجد في فترة الإعداد ولكن هدفي أن ألعب بشكل مستمر فإذا لم يمنحوني الفرصة سأرحل".

"حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وإذا كان هناك عرض واضح فمن الأفضل أن أحصل على الفرصة هذا الموسم بدلا من الانتظار".

-يبرز الحديث عن بعض اللاعبين بخصوص عدم الحصول على العروض، فهل تحصل على العروض عن طريق وكيلك؟

"الوكيل عنصر هام للغاية مع اللاعب للحصول على العروض والتسويق بشكل جيد والاتصال مع الأندية".

"حصلت على بعض العروض في الفترة الأخيرة، وجود شركة وكالة كبيرة سيشكل فارقا بالنسبة لي مستقبلا وهو ما يفعلونه".

-ظهر بعض الحديث عن عروض من أرسنال وتوتنام، فهل حدث ذلك بالفعل؟

"كان هناك بعض الحديث عن وجود عروض لي من توتنام وأرسنال ولكن في النهاية الوكالة تتحدث مع الأندية وفي نهاية الموسم أتحدث معهم لأعرف العروض المتاحة".

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