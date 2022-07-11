تين هاج يعلنها: رونالدو ليس للبيع.. وهذا سيكون قائد الفريق

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على عدم وجود نية عند فريقه للاستغناء عن كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول غدا الثلاثاء في أول مباريات الفريقين الودية استعدادا للموسم المقبل.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اللعب أمام ليفربول دائما ما يكون مثير، إنها مباراة كبيرة وسيكون اختبار جيد لنا".

واستمر "معيار مانشستر يونايتد هو الفوز في كل مباراة، ونحن سعداء بخوض تلك المباراة في بانكوك أمام العديد من جماهيرنا".

وشدد "هاري ماجواير هو قائد الفريق، لقد حقق الكثير من النجاح ولا أشك في هذا الأمر".

وتابع "رونالدو لا يتواجد معنا لأسباب شخصية، ولكن نحن نخطط لوجوده في الموسم المقبل وأنا أتطلع للعمل معه".

وأضاف "رونالدو يريد الرحيل؟ لم يخبرني بذلك ولكن كما قلت هو ليس للبيع لأنه ضمن مخططاتنا ونريد أن نحقق النجاح سويا".

وأتم "لقد تحدث مع رونالدو قبل طرح هذا الموضوع والمحادثة كانت جيدة جدا".

ماذا حدث؟

بدأت تكهنات رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مع عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع حديث عن رغبة البرتغالي للانتقال لناد آخر لمواصلة أرقامه في البطولة التي يسيطر عليها.

وصول الهولندي إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد جاء معه بعض الهدوء.

تين هاج قال في مؤتمر تقديمه: ""بالطبع أريد بقاء رونالدو في مانشستر، لطالما كان مهما جدا لهذا النادي".

وأضاف "ماذا أنتظر منه؟ تسجيل الأهداف بالطبع".

في 22 يونيو، مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أن البرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية وبالتالي زيادة الفجوة أكثر مع ليفربول ومانشستر سيتي الذان تعاقدات بالفعل مع صفقات لتقوية فريقهما.

وأضاف أن هذا قد يكون سببا في رغبته في الرحيل رغم عدم وجود أي مشاكل مع تين هاج.

بدأ بعدها مباشرة خروج تقارير عن اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالدو بعد رحيل ليفاندوفسكي المحتمل إلى برشلونة.

سكاي ألمانيا أكدت بعدها ان بايرن لن يتعاقد مع رونالدو وكشفت أربعة أسباب لذلك وهم:

-الحفاظ على هيكلة الرواتب في الفريق إذ أن رونالدو يحصل سنويا على 30 مليون يورو صافي.

-سن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

-بايرن يرغب في ضم لاعبين يرغبون في الضغط والركض.

-مدرب الفريق شاب وصغير في السن ويرغب بايرن في أن تكون غرفة الملابس صحية في العلاقة بين جميع أعضائها.

نفي أكده أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بعد ذلك قائلا: "رونالدو أحد أعظم اللاعبين، وأنا أقدره بشدة، لكنه لا يتناسب مع فلسفتنا".

في 25 يونيو، كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك عن اجتماع بين تود بويلي مالك تشيلسي الجديد وخورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو لمناقشة بعض الأمور من ضمنها احتمالية انتقال البرتغالي.

وكان من غير الواضح الآن ما إذا كان تشيلسي سيرغب في انتهاز الفرصة والتعاقد مع رونالدو أم لا.

رد مانشستر يونايتد على كل التكهنات كان بتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

صحيفة "ذا تايمز" في 2 يوليو أكدت أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل برغبته في الرحيل.

خبر تزامن مع عدم تواجد رونالدو في أول تدريبات الفريق بعد العودة من العطلة وأعلن النادي غيابه "لأسباب عائلية" مع تدربه في البرتغال.

غياب تواصل حتى السفر للجزء الأول من الفترة التحضيرية للفريق في بانكوك.

تليجراف أوضحت في 5 يوليو أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه بعض القلق من التعاقد مع رونالدو وأن مالك النادي تود بويلي هو أكثر المتمسكين بتواجده.

تقارير صحفية أخرى من ريكورد البرتغالية في 7 يوليو خرجت لتتحدث عن تقبل مانشستر يونايتد لرحيل رونالدو وأنهم حددوا القيمة المطلوبة لرحيله دون الكشف عن الرقم.

وأخيرا، ذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية في تقرير لها أن كل الأنباء التي تتحدث حول تقبل إدارة يونايتد رحيل رونالدو وأنه تم تحديد قيمة انتقاله ليست صحيحة.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.

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