تنس - رغم فوزه بـ ويمبلدون.. دجوكوفيتش يتراجع 4 مراكز في التصنيف العالمي

تقهقر الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للتنس، بعد يوم واحد من تتويجه ببطولة ويمبلدون المفتوحة.

وتراجع دجوكوفيتش من المركز الثالث إلى السابع، رغم تتويجه بواحدة من بطولات جراند سلام الأعلى في النقاط بعالم التنس.

وفقد دجوكوفيتش 2000 نقطة كاملة، وهي النقاط الخاصة ببطولة ويمبلدون، فما السبب؟

قبل عدة أسابيع، قررت اللجنة المنظمة لـ ويمبلدون منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولة بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

ليعترض الاتحاد الدولي للتنس، ويقرر أن بطولة ويمبلدون لهذا العام لن تكون مؤثرة على التصنيف ولن يفوز اللاعبين فيها بأي نقاط.

هذا لا يعني أن الفائز لن يحصد نقاط إضافية فحسب، بل سيفقد النقاط التي حصدها سابقًا في نفس البطولة.

نظام تصنيف التنس ينص على امتلاك النقاط الكاملة لـ ويمبلدون -على سبيل المثال-، وحال تتويجك بها مجددًا في العام التالي، فإنك لا تحصد نقاط إضافية، بل تحافظ على نقاطك الكاملة.

في حالة دجوكوفيتش الذي حصد لقب ويمبلدون في العام الماضي، ومع عدم دخول ويمبلدون في التصنيف هذا العام، فإنه فقد 2000 نقطة دون فرصة استرجاعها رغم حفاظه على لقبه.

وبالتالي ورغم تتويجه باللقب، لكنه كان أكبر المتضررين على جدول التصنيف لأنه حامل اللقب.

في المقابل، قفز الإسباني رافاييل نادال إلى المركز الثالث، خلف الروسي دانييل ميدفيديف المتصدر، والألماني أليكساندر زفيريف الثاني، وكلاهما لم يشارك في ويمبلدون، الأول للمنع والثاني للإصابة، لكن تصنيفهما لم يتأثر.

وجاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس رابعًا، والنرويجي كاسبر رود خامسًا، والإسباني كارلوس ألكاراز سادسًا، والروسي أندري روبليف ثامنًا، والكندي فيليكس أوجير أليسيامي تاسعًا، والإيطالي جانيك سينر عاشرًا.

وفي تصنيف المصري، يأتي أكرم السلالي في المركز 1666، وكريم إبراهيم في المركز 1886، ومايكل باسم صبحي في المركز 1943، وشريف مخلوف في المركز 2058.

السيدات

وضع دجوكوفيتش انطبق على التونسية أُنس جابر التي تراجعت 3 مراكز لتستقر في المركز الخامس رغم وصولها لنهائي ويمبلدون.

وحافظت البولندية إيجا سفونتيك على صدارة التصنيف للأسبوع رقم 15 على التوالي.

وتأتي الإستونية أنيت كونتافيت ثانية، واليونانية ماريا ساكاري ثالثة، والإسبانية باولا بادوسا رابعة.

كما تظهر الروسية أرينا سابالينكا في المركز السادس، والأمريكتين دانييلي كولينز وجيسيكا بيجولا في المركزين السابع والثامن، والإسبانية جاربييني موجوروزا في المركز التاسع، والبريطانية إيما رادوكانو في المركز العاشر.

ولم تتقدم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون أي مركز، وظلت في المركز 23.

وتقدّمت المصرية ميار شريف 5 مراكز ووصلت للتصنيف 46 الأعلى لها في مسيرتها رغم عدم مشاركتها في ويمبلدون.

كما تقدمت ساندرا سمير مركزًا واحدًا وباتت في التصنيف رقم 414 عالميًا.

فيما تحتل لميس الحسين عبد العزيز المركز 599، وياسمين عزت المركز 807، وميرنا رفعت المركز 1158، وآية السيد المركز 1186، وهالة فؤاد المركز 1458، ومريم عطية المركز 1493، وداليا شريف المركز 1520، وفرح خليل المركز 1544.

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