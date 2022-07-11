جوائز كاف – صلاح وماني على رأس القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وأعلن كاف في وقتٍ سابق عن قائمة أولية تضم 30 لاعبًا، ليقلصها إلى 10 لاعبين.

وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس القائمة النهائية.

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ويتواجد ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ومواطنيه كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

كما يظهر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغرب أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند، ونابي كيتا لاعب ليفربول، وثنائي الكاميرون: فينسنت أبو بكر لاعب النصر، وكارل توكو إيكامبي لاعب ليون.

وبالتالي يبتعد الثنائي المصري محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي بعد تواجدهما في القائمة الأولية، والأمر نفسه ينطبق على محمد النني لاعب وسط أرسنال.

كما تم استبعاد ثلاثي الدوري المصري: بلاتي توريه لاعب بيراميدز وبوركينا فاسو، وعلي معلول لاعب تونس والأهلي، وزميله في الأهلي أليو ديانج لاعب وسط مالي.

وشهدت القائمة الأولية مفاجأة كبيرة بعدم ترشح بيير إيمريك أوباميانج رغم تألقه مع برشلونة بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال.

ومن ضمن مفاجآت القائمة النهائية ابتعاد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية، والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان السابق وبرشلونة الحالي.

ويقام حفل توزيع الجزائر في المغرب يوم 21 يوليو.

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