أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تكتسح زامبيا بنتيجة هائلة في مباراة الافتتاح

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

أنجولا - يد

اكتسح منتخب أنجولا نظيره الزامبي بنتيجة 53-24 في أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022 المقامة على أرض مصر.

وأقيمت المباراة على صالة 6 أكتوبر الدولية، وهي أولى مباريات البطولة التي تنطلق اليوم الإثنين في نسختها الخامسة والعشرين.

وأحكم منتخب أنجولا قبضته بالكامل على المباراة من بدايتها، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 24-11.

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ووسّعت أنجولا الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 29 نقطة كاملة.

وتتصدر أنجولا المجموعة الرابعة بنقطتين، في انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية والسنغال التي تقام في الثالثة عصرًا على نفس الصالة.

واحتلت أنجولا المركز الرابع في نسخة 2020 الماضية من البطولة، وحققت المركز الثالث 3 مرات في أفضل إنجاز لها، كما شاركت 5 مرات في بطولة العالم.

بينما تشارك زامبيا في النهائيات لثاني مرة فقط في تاريخها بعد ظهورها الأول في النسخة الماضية على أرض تونس وإنهائها في المركز 16.

وحصد إدفالدو فيريرا لاعب أنجولا ونادي سموحة جائزة رجل المباراة.

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