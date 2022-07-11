عبد الرحمن شعلان: اللجنة المنظمة طردتنا من الفندق وسحبت تصاريح البطولة من فريق السومو المصري

تعرضت بعثة السومو المصرية للطرد من فندق إقامتها خلال مشاركتها في دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في أعقاب الأحداث التي صاحبت تتويج البطل المصري عبد الرحمن الصيفي بالميدالية الذهبية في منافسات الوزن الخفيف أمس الأحد.

وذكر موقع Inside Sport Japan أن فريق السومو المصري استُبعِد من منافسات دورة الألعاب العالمية.

وأوضح الموقع الياباني أن أفراد الفريق المصري طُردوا من فندق الإقامة، وأُجبروا على مشاركة غرفة واحدة في الفندق الوحيد الذي وجدوه متوفرًا.

BREAKING! After a historic first ever gold yesterday, the Egyptian sumo team has reportedly been banned from the openweight comp at the World Games. All 5 athletes have been kicked out of the team hotel and forced to share one room in the only hotel they could find.#Sumo #相撲 pic.twitter.com/y6ownEzIKR — Inside Sport Japan (@InsideSportJP) July 11, 2022

وأكد عبد الرحمن شعلان مدرب منتخب مصر للسومو الأنباء عبر حسابه في تويتر.

وغرّد شعلان قائلًا: لقد طردونا من الفندق في الحادية عشر صباحًا وأجبرونا على تسليم تصاريح المرور الخاصة بالبطولة حتى يضمنوا عدم عودتنا للفندق وأخذ أي شيء متعلق بالمنافسة باستثناء الميدالية الذهبية التي تقول: مصر كانت هنا".

That’s true ! They kicked us out of the hotel at 11AM and we had to gave back our “Competition Pass” so they make sure we don’t get back to the hotel and take anything related to the competition except the Gold Medal which says “Egyptian Sumo were here ! https://t.co/zOHIOumnZx — Oosunaarashi 大砂嵐 (@Oosunaarashi) July 11, 2022

ماذا حدث

الصيفي حصد الميدالية الذهبية في منافسات رياضة السومو عن الوزن الخفيف، بعد فوزه على الأوكراني ديميد كاراتشينكو... مرتين!

المباراة التي جذبت أنظار الصحافة الأمريكية الأحد، شهدت أحداثًا جدلية وعرفت الإعادة، لتُلعَب مرتين في واقعة غير مألوفة.

الصيفي ألقى بـ كاراتشينكو خارج الحلبة وفاز بالنهائي واعتقد أن الذهبية ستعانق رقبته على الفور، لكن طريقة احتفاله كان لها رأي آخر.

المصارع المصري احتفل بشكل استعراضي عن طريقة شقلبة أكروباتية في الهواء أعجبت الجماهير، لكنها أثارت اعتراضات بالجملة من الفريق الأوكراني.

ليقرر حكم المباراة استبعاد الصيفي وقلب النتيجة ليجعل من الأوكراني فائزًا بالذهبية.

هنا ظهر عبد الرحمن شعلان، أو المعروف في اليابان بـ أوسونا أراشي كينتارو (العاصفة الرملية الهائلة)، وهو مدرب عبد الرحمن الصيفي.

شعلان انفجر في وجه الحكام وشن اعتراضًا "رمليًا هائلًا" تطلّب تدخُل رجال الشرطة الذين اصطحبوا بطل السومو السابق بعيدًا عن الحلبة.

الصيفي من جانبه رفض مغادرة الحلبة بعد استبعاده، فيما بدأت جماهير ألاباما في الهتاف "مصر، مصر" اعتراضًا على قرار الحكم.

وأمام الضغط المصري، ومن خلفه ضغط الجماهير الأمريكية، أذعن الحكم وأعاد المباراة مجددًا، والنتيجة لم تأت مختلفة.

هذه المرة كانت المباراة أشد شراسة وخرج كلا المصارعين عن خط الحلبة، لكن الأوكراني كاراتشينكو لمس الجزء الخارجي بأصابعه أولًا، ليكون المصري الصيفي فائزًا للمرة الثانية.

هذه المرة، لم يحتفل الصيفي كما احتفل في المرة الأولى، فكانت الميدالية الذهبية من نصيبه.

بعد المباراة صرّح الصيفي لموقع ألاباما.كوم المختص في تغطية أخبار الولاية: "لم أكن قلقًا، كنت أعرف أنني سأفوز مجددًا".

ويتمتع عبد الرحمن شعلان -مدرب الصيفي- بشهرة واسعة في عالم السومو، إذ يعد أول محترف في اليابان من قارة إفريقيا.

وتعد رياضة السومو إحدى الرياضات القتالية التي نشأت في اليابان، لكنها ليست جزءًا من برنامج دورات الألعاب الأولمبية.

وكلمة "سومو" في اليابانية تعني قتال، وهي رياضة ترجع ممارستها إلى القرن الثامن.

ما هي دورة الألعاب العالمية؟

دورة الألعاب العالمية هي بطولة متعددة الرياضات تقام كل 4 سنوات، أو بعد عام واحد من الأولمبياد.

وتُنظَّم الألعاب العالمية بواسطة الجمعية الدولية للألعاب العالمية التي تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد تلك الدورة التنافس في الرياضات التي لا يتم إدراجها في الأولمبياد، وبالتالي سنلاحظ وجود عديد الرياضات غير المألوفة، أو التي لم نعتد مشاهدتها أولمبيًا بالطبع.

واحدة من تلك الرياضات هي السومو، ورغم أنها رياضة معروفة، لكنها لم تظهر في الأولمبياد قط.

من الرياضات الأخرى المعروفة يظهر الاسكواش، والقفز بالمظلات، وكرة اليد الشاطئية، والبلياردو، والبولينج.

أمّا الرياضات غير المعروفة فعديدة، ومنها القتالية مثل الجوجوتسو، والموياي تاي، والجماعية مثل كرة القبضة (فيست بول)، وكرة القدم العلم، وغيرها.

الانطلاق

انطلقت دورة الألعاب العالمية لأول مرة في 1981، نسخة استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدًا في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

لاحقًا تناوبت دول إنجلترا وألمانيا وهولندا وفنلندا واليابان وتايوان وكولومبيا وبولندا على تنظيمها.

وباتت ألمانيا في 2005 أول دولة تنظم الألعاب العالمية مرتين بعد نسخة 1989، وفي المرتين كانت مدينة كارلشروه هي مسرح الحدث.

أمّا في 2022 فتعود أمريكا لاستضافة الألعاب لثاني مرة بعد أول نسخة، ولكن هذه المرة في مدينة بيرمنجهام بولاية ألاباما.

بينما تُنظَم نسخة 2025 في مدينة تشينجدو الصينية.

وتشهد نسخة 2022 مشاركة 3633 رياضيًا، وهو أكبر عدد مشاركين في تاريخ الألعاب العالمية.

كما تشارك 108 دولة، بزيادة 6 دول عن التي شاركت في النسخة الماضية عام 2017.

وتتصدر إيطاليا الترتيب العام تاريخيًا للميداليات برصيد 153 ذهبية و147 فضية و141 برونزية.

وتأتي من خلفها الولايات المتحدة ثم ألمانيا ثم روسيا ثم فرنسا ثم الصين ثم بريطانيا ثم اليابان ثم أوكرانيا ثم إسبانيا.

مصر

تحتل مصر المركز 35 في الترتيب التاريخي العام لدورة الألعاب العالمية.

وحصدت مصر تاريخيًا -قبل انطلاق منافسات 2022- 5 ميداليات ذهبية، و13 ميدالية فضية، و18 ميدالية برونزية.

وحققت مصر انطلاقة قوية في النسخة الحالية، إذ حصدت 3 ميداليات ذهبية بواسطة الصيفي في رياضة السومو، وعبد الله عبد العزيز في منافسات الكاراتيه وزن 75 كجم، ويوسف بدوي في منافسات الكاراتيه وزن 84 كجم.

كما فازت مصر بالميدالية الفضية في منافسات كاراتيه الكوميتيه وزن 55 كجم بواسطة أحلام يوسف.

وأخيرًا حصدت مصر برونزية كاراتيه الكوميتيه وزن 84 رجال بواسطة طه محمود.

وتحتل مصر حاليًا المركز الثامن في الترتيب العام للنسخة الحالية من الألعاب العالمية.

بينما تتصدر كولومبيا الترتيب العام في مفاجأة برصيد 8 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات.

بينما لم تحصد الولايات المتحدة أي ذهبية حتى اللحظة واكتفت بفضية واحدة و4 برونزيات مما تركها في المركز 30.

وتشارك مصر ببعثة تضم 21 رياضيًا، أغلبهم في رياضتي السومو والكاراتيه.

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