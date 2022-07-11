بيان – مدرب منتخب الطائرة السابق: الاتحاد المصري أجبرني على ضم لاعبين لم أرغب فيهم

وجّه الهولندي جيدو فيرمويلين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة، انتقادات لاذعة للاتحاد المصري بعد قرار إقالته.

وقرر الاتحاد المصري فسخ عقد فيرمويلين مباشرةً قبل منافسات دورة البحر الأبيض المتوسط.

وبعث فيرمويلين لـ FilGoal.com ببيان روى خلاله وجهة نظره في كل أحداث الأسابيع الماضية.

وشدد فيرمويلين خلال بيانه أن إبلاغه بقرار رحيله جاء بواسطة مساعده، وأنه أُجبِر على ضم لاعبين لم يكن موافقًا على تواجدهم خلال فترته مع المنتخب.

وجاء بيان فيرمويلين كالآتي:

يوم 21 يونيو 2022، فجأة ودون سوابق، تلقيت مكالمة من مساعدي يخبرني أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة سرحني من مهامي وأنني لن أستطيع السفر مع الفريق لدورة البحر المتوسط، رغم أنني كنت أعد الفريق طوال شهرين. في اليوم التالي أخبرت الفريق بهذه الرسالة وقد شعروا بالصدمة.

فوق ذلك، لم يأخذ أي شخص في الاتحاد المصري تاريخي التدريبي في حسبانه، ولم يتواصلوا معي لإبلاغي بقرارهم.

يوم 22 يونيو 2022، تم نشر خطابين في الصحافة بشأن فسخ عقدي من قبل الاتحاد المصري قبل نهايته بسبب أمور غير دقيقة، ولهذا أنا ملزم بتوضيح الحقيقة لمجتمع كرة الطائرة المصري:

في دورة الألعاب الإفريقية مصر فازت بالمركز الثالث وليس الرابع.

كأس العالم ضم 12 فريقًا فقط، وبالتالي لا يمكن أن نكون قد احتللنا المركز 14!

مصر كانت مصنفة في المركز العاشر ضمن أفضل 12 منتخبًا في العالم، وذلك ليس سيئًا.

الاتحاد المصري لكرة الطائرة لم يخطرني أبدًا بشأن هذه الخطابات التي أُرسلت مبكرًا، بل تركوني أعد المنتخب وهم يعرفون أنني لن أتواجد معهم في الجزائر.

البيان الإعلامي الذي نُشر يوم 30 يونيو 2022 ذكر أن عقدي فُسِخ بسبب توقعي لمركز مصر في دورة المتوسط. لقد توقعت تحقيقنا للمركز التاسع، وليس للمركز الأخير كما يذكر البيان، وذلك لعدة أسباب من بينها:

الاتحاد المصري للطائرة ألغى المباريات الودية.

لاعبان اثنان من فريقنا الأساسي كانا مصابين.

لأتجنب وضع الضغط على لاعبينا الشبان.

لقد أُجبِرت بأساليب عدة على ضم لاعبين لم أوافق على تواجدهم في القائمة الأصلية.

أُجبِرت على فسخ العقد لأني لا أشارك نفس الفلسفة مع الاتحاد المصري في تحديد أسماء اللاعبين المشاركين في البطولات. كل المبررات الأخرى التي ذُكرَت بشأن فسخ تعاقدي قيلت للتغطية على هذه المشكلة طويلة الأمد.

فيما يخص اللاعبين والجهاز الفني، فقد قضينا شهرين مميزين من الإعداد، وقد اكتشفت لاعبي كرة طائرة رائعين وموهوبين. وبعد فترتين كمدرب لمنتخب مصر، فيمكنني قول الآتي:

لو ركز لاعبو وجهاز مصر على كرة الطائرة فقط، فإنهم سيكونون فريقًا أفضل، خصوصًا مع المنشآت الممتازة المتاحة مثل صالة حسن مصطفى، وعندها سيقدرون على التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم خلال 3 سنوات.

في النهاية، أتمنى الأفضل لمجتمع كرة الطائرة المصري بالمستقبل.

مع تحياتي، جيدو فيرمويلين.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع فيرمويلين يوم 22 يونيو الماضي لاستيضاح حقيقة إقالته.

وقال الهولندي جيدو فيرمولين لـ FilGoal.com: "لا أعلم شيئا عن إقالتي ولم يتواصل معي أي شخص من الاتحاد بشأن ذلك".

وشدد "يمكنني فقط التعليق عندنا يحدث تواصل رسمي من الاتحاد المصري".

وتولى حسن الحصري الإدارة الفنية لمنتخب مصر للطائرة خلال منافسات البحر المتوسط.

وودّع منتخب مصر منافسات الطائرة من ربع النهائي بخسارته أمام إسبانيا بثلاثة أشوط مقابل شوطين.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة خلف المنتخب الإيطالي.

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