دورة البحر المتوسط - منتخب رجال الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من إسبانيا

الخميس، 30 يونيو 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الطائرة

ودع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 من ربع النهائي.

وخسر منتخب مصر أمام إسبانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في البطولة المقامة بمدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة خلف المنتخب الإيطالي.

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وحسم منتخب إسبانيا المباراة بصعوبة بنتيجة أشواط (23-25، 25-21، 18-25، 25-22، 15-9).

وكان المنتخب المصري قريبا من التأهل بعدما تقدم بشوطين مقابل شوط واحد.

ولكن تفوق الماتادور الإسباني في الشوط الرابع قبل أن يحسم المباراة بالشوط الخامس والفاصل.

وكان أحمد سعيد أكثر لاعبي المنتخب تسجيلا للنقاط بعد أن نجح في تسجيل 23 نقطة طوال المباراة.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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