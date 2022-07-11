جوائز كاف - اكتساح أهلاوي.. ثنائي مصري مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن عام 2022.

وشهدت القائمة الأولية حضور 20 لاعبًا، قبل أن يقلّصها كاف اليوم الإثنين إلى 10 لاعبين.

وشهدت القائمة الأولية تواجد 5 لاعبين من الأهلي، وجميعهم استمر تواجدهم في القائمة النهائية.

واللاعبون الخمسة هُم: محمد الشناوي ومحمد شريف، والتونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

كما تواجد البرازيلي تياجو أزولاو لاعب بترو أتليتكو الأنجولي، والإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي ولاعب أسيسك ميموزا السابق، وأشرف داري لاعب الوداد، وزميليه يحيى جبران وزهير المترجي.

بينما تم استبعاد رياض بن عياد لاعب وفاق سطيف، ومورلاي سيلا لاعب حوريا، ومحسن متولي لاعب الرجاء، وإيسوفو دايو ويوسوا لفحلي ثنائي نهضة بركان، وفيتورين أديبايور لاعب الحرس الوطني، وبيتر تشالولي لاعب صنداونز، وبانديل شاندو وثيمبينكوسي لورش ثنائي مازيمبي، ومحمد بن رمضان لاعب الترجي.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.

وحصد الجزائري يوسف البلايلي الجائزة في آخر نسخة التي أقيمت في 2019.

ويعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة بواقع 4 مناسبات.

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