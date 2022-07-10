مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض من فيوتشر لـ هشام صلاح.. ومحمود شعبان في الصورة

تقدّم نادي فيوتشر بعرض لضم هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر تلقى عرضًا من فيوتشر قيمته 20 مليون جنيه.

وقررت إدارة الاتحاد الانتظار لنهاية الموسم لتحديد الرأي الفني في رحيل اللاعب من عدمه، خصوصًا مع اهتمام أندية أخرى بضم اللاعب.

وتفكر إدارة الاتحاد في طلب إدخال محمود شعبان لاعب فيوتشر ضمن الصفقة.

ولن يكون شعبان غريبًا عن الاتحاد السكندري، إذ يعد من ناشئيه ولعب في صفوفه حتى 2021 عندما انتقل إلى فيوتشر.

من جانبه، تألق هشام صلاح في مركز الظهير الأيمن للاتحاد هذا الموسم، وشارك في 19 مباراة مع زعيم الثغر.

وسبق لـ هشام صلاح اللعب للاتصالات والرجاء، قبل أن يصير عنصرًا أساسيًا في الاتحاد.

وكان هشام صلاح قد تحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك عبر أون تايم سبورتس 2 يوم 20 يونيو الماضي.

وقال صلاح: "كان هناك تواصل من الأهلي منذ فترة مع وكيلي ولكني أركز فقط مع الاتحاد السكندري".

وأضاف "وكيلي أخبرني أن هناك رغبة من الأهلي والزمالك لضمي، ولكن كل شيء سيكون عن طريق النادي".

وواصل "أنا لاعب محترف والاتحاد هو صاحب القرار سواء برحيلي أو لا، وهو من سيحدد وجهتي المقبلة".

وأتم تصريحاته "عقدي مع الاتحاد ممتد لـ3 سنوات مقبلة، هدفي هو الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

وسبق أن أعلن فيوتشر عن تعاقده مع مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر وطلائع الجيش.

ويحتل فيوتشر حاليًا المركز الرابع في الدوري المصري، وقد أرسل الاتحاد المصري اسمه لنظيره الإفريقي رفقة بيراميدز للمشاركة في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتوج فيوتشر بأول بطولة في تاريخه قبل يومين عندما تغلب بخماسية على غزل المحلة في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

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