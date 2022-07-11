مواعيد مباريات اليوم الأول من أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر تتربص بـ الكاميرون

تنطلق اليوم الإثنين 11 يوليو 2022 منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في نسختها رقم 25.

وتستضيف مصر مباريات البطولة في الفترة ما بين 11 يوليو و18 يوليو.

اقرأ: مصر لفض الشراكة مع الجزائر وملاحقة نسور قرطاج

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الأول والقنوات الناقلة:

المجموعة الأولى:

مصر ضد الكاميرون في الثامنة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

المجموعة الثانية:

الجابون ضد غينيا في العاشرة صباحًا عبر أون تايم سبورتس 3.

المجموعة الثالثة:

تونس ضد نيجيريا في الثانية عشر والنصف ظهرًا عبر أون تايم سبورتس 1.

المجموعة الرابعة:

أنجولا ضد زامبيا في العاشرة صباحًا عبر أون تايم سبورتس 1.

الكونغو الديمقراطية ضد السنغال في الثالثة عصرًا عبر أون تايم سبورتس 1.

طالع سجل كل الأبطال السابقين من هــــنــــا

وتقام مباريات البطولة على صالتي حسن مصطفى و6 أكتوبر.