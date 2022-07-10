ما هي دورة الألعاب العالمية التي شهدت أزمة بطل السومو المصري

دون تغطية إعلامية حقيقية، أو اهتمام جماهيري يُذكَر، أو أسماء رياضية معروفة، تشارك مصر في دورة الألعاب العالمية 2022.

فما هي دورة الألعاب العالمية وكيف هي مشاركة مصر حاليًا وسابقًا في تلك البطولة؟

أزمة السومو

خطفت البطولة الأضواء اليوم الأحد بتتويج بطلنا المصري عبد الرحمن الصيفي بذهبية الوزن الخفيف في رياضة السومو.

التتويج الجدلي حدث مرتين بعد أن استبعده الحكم عقب فوزه على نظيره الأوكراني بسبب احتفاله الأكروباتي "غير اللائق"، لكن مع إعادة المباراة، ظل البطل المصري منتصرًا.

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نقيض الأولمبياد

دورة الألعاب العالمية هي بطولة متعددة الرياضات تقام كل 4 سنوات، أو بعد عام واحد من الأولمبياد.

وتُنظَّم الألعاب العالمية بواسطة الجمعية الدولية للألعاب العالمية التي تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد تلك الدورة التنافس في الرياضات التي لا يتم إدراجها في الأولمبياد، وبالتالي سنلاحظ وجود عديد الرياضات غير المألوفة، أو التي لم نعتد مشاهدتها أولمبيًا بالطبع.

واحدة من تلك الرياضات هي السومو، ورغم أنها رياضة معروفة، لكنها لم تظهر في الأولمبياد قط.

من الرياضات الأخرى المعروفة يظهر الاسكواش، والقفز بالمظلات، وكرة اليد الشاطئية، والبلياردو، والبولينج.

أمّا الرياضات غير المعروفة فعديدة، ومنها القتالية مثل الجوجوتسو، والموياي تاي، والجماعية مثل كرة القبضة (فيست بول)، وكرة القدم العلم، وغيرها.

الانطلاق

انطلقت دورة الألعاب العالمية لأول مرة في 1981، نسخة استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدًا في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

لاحقًا تناوبت دول إنجلترا وألمانيا وهولندا وفنلندا واليابان وتايوان وكولومبيا وبولندا على تنظيمها.

وباتت ألمانيا في 2005 أول دولة تنظم الألعاب العالمية مرتين بعد نسخة 1989، وفي المرتين كانت مدينة كارلشروه هي مسرح الحدث.

أمّا في 2022 فتعود أمريكا لاستضافة الألعاب لثاني مرة بعد أول نسخة، ولكن هذه المرة في مدينة بيرمنجهام بولاية ألاباما.

بينما تُنظَم نسخة 2025 في مدينة تشينجدو الصينية.

وتشهد نسخة 2022 مشاركة 3633 رياضيًا، وهو أكبر عدد مشاركين في تاريخ الألعاب العالمية.

كما تشارك 108 دولة، بزيادة 6 دول عن التي شاركت في النسخة الماضية عام 2017.

وتتصدر إيطاليا الترتيب العام تاريخيًا للميداليات برصيد 153 ذهبية و147 فضية و141 برونزية.

وتأتي من خلفها الولايات المتحدة ثم ألمانيا ثم روسيا ثم فرنسا ثم الصين ثم بريطانيا ثم اليابان ثم أوكرانيا ثم إسبانيا.

مصر

تحتل مصر المركز 35 في الترتيب التاريخي العام لدورة الألعاب العالمية.

وحصدت مصر تاريخيًا -قبل انطلاق منافسات 2022- 5 ميداليات ذهبية، و13 ميدالية فضية، و18 ميدالية برونزية.

وحققت مصر انطلاقة قوية في النسخة الحالية، إذ حصدت 3 ميداليات ذهبية بواسطة الصيفي في رياضة السومو، وعبد الله عبد العزيز في منافسات الكاراتيه وزن 75 كجم، ويوسف بدوي في منافسات الكاراتيه وزن 84 كجم.

كما فازت مصر بالميدالية الفضية في منافسات كاراتيه الكوميتيه وزن 55 كجم بواسطة أحلام يوسف.

وأخيرًا حصدت مصر برونزية كاراتيه الكوميتيه وزن 84 رجال بواسطة طه محمود.

وتحتل مصر حاليًا المركز الثامن في الترتيب العام للنسخة الحالية من الألعاب العالمية.

بينما تتصدر كولومبيا الترتيب العام في مفاجأة برصيد 8 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات.

بينما لم تحصد الولايات المتحدة أي ذهبية حتى اللحظة واكتفت بفضية واحدة و4 برونزيات مما تركها في المركز 30.

وتشارك مصر ببعثة تضم 21 رياضيًا، أغلبهم في رياضتي السومو والكاراتيه.

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