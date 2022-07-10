وكيل ميكيسوني لـ في الجول: لا توجد عروض رسمية من سيمبا أو غيره.. وننتظر موقف الأهلي

الأحد، 10 يوليه 2022 - 19:14

كتب : محمد عبد العظيم

لويس ميكيسوني الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

نفى ثاتو ماتوكا وكيل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي وجود أي عرض رسمي من ناديه السابق سيمبا التنزاني لاستعادته.

وقال ماتوكا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي عروض رسمية من سيمبا أو أي ناد آخر لضم لويس".

وأضاف "مستقبله مع الاهلي لم يتحدد بعد حتى الآن".

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وأوضح "أشك في صحة وجود عرض من سيمبا للاعب، فالمدير التنفيذي لسيمبا على تواصل دائم معي ولكن لم يخطرني بشئ فيما يخص تقديم عرض".

وتابع "الأمر ذاته ينطبق على الأهلي، لم يصله أي عروض".

وواصل وكيل ميكيسوني "سيمبا لديه اهتمام قوي بضم اللاعب مثل أندية أخرى كثيرة، لكن حتى الآن جميعها اهتمامات دون عروض رسمية".

واختتم "ننتظر حسم مستقبل اللاعب من جانب الأهلي".

وكشف أحد المسئولين في نادي سيمبا التنزاني عن رغبة الفريق في إعادة لويس ميكيسوني لاعب الأهلي للفريق مرة أخرى ولكن بشرط تقليل راتبه الذي يتقاضاه مع الأهلي، وذلك عبر موقع موانانشي التنزاني.

وانضم البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف سيمبا التنزاني بتوصية من المدرب السابق بيتسو موسيماني.

وسجل ميكيسوني 3 أهداف للشياطين الحمر في 18 مباراة في جميع المسابقات، ثم ضربته الإصابة قبل شهر واحد فقط من رحيل موسيماني المفاجئ.

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