ثلاث أضعاف الراتب.. تقرير: فودين يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن اقتراب تجديد فيل فودين مع مانشستر سيتي خلال الصيف الحالي.

ووافق فودين بشكل شفهي على التجديد مع مانشستر سيتي لمدة ست سنوات مع راتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليا (65 ألف جنيه إسترليني).

ومع بقاء عامين في عقده وسعادته مع فريقه الحالي، فإن عملية التفاوض لتجديد التعاقد تمت بسهولة.

وشارك فودين في 167 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 33 آخرين.

وفاز ابن الـ22 عاما بـ11 بطولة محلية مع مانشستر سيتي بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري في آخر موسمين.

ومن المنتظر أن يكون رودري هو النجم التالي الذي يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي حيث ستبدأ عملية التفاوض مع توقع اللاعب الإسباني لزيادة راتبه الحالي وهو 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

مانشستر سيتي كان قد تعاقد مع المهاجمين إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز بجانب لاعب الوسط كالفن فيليبس والحارس ستيفان أورتيجا.

وباع مانشستر سيتي جابريل خيسوس إلى أرسنال والثنائي جافين بازونو وروميو لافيا إلى ساوثامبتون وبيدرو بورو إلى سبورتنج لشبونة وكو إيتاكورا إلى جلادباخ الألماني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن رحيل رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين.

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