رجل التمريرة الحاسمة الواحدة.. عمر ريتشاردز من بايرن إلى نوتنجهام

أعلن نادي نوتنجهام فورست تعاقده مع الإنجليزي عمر ريتشاردز ظهير بايرن ميونخ بعقد مدته أربع سنوات.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن تكلفة انتقال اللاعب ستكون 10 ملايين يورو مع وجود بند 15% من إعادة البيع مستقبلا.

وقال ريتشاردز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "يسعدني أن أعود إلى إنجلترا في مثل هذا الوقت المثير، لقد عاش النادي بأشهر قليلة لا تصدق وهناك طموحات كبيرة".

وأضاف "لعبت ضد فورست في الماضي ويحصلون على دعم كبير من جماهيرهم ، في حين أن ملعب سيتي جراوند مكان رائع يمكنني الآن وصفه بالمنزل. لا يمكنني الانتظار للانضمام إلى الفريق هذا الأسبوع والبدء في الاستعدادات للموسم الجديد".

وسيتواجد ريتشاردز مع الفريق في مباراة ودية الثلاثاء المقبل أمام بيرتون ألبيون.

ومن جانبه، قال ستيف كوبر مدرب الفريق: "لقد رأيت الكثير منه خلال الفترة التي قضاها مع ريدينج وإلى جانب فريق الكشافة لدينا كنا نتابع تقدمه في ألمانيا".

وأضاف "لقد أسس نفسه سابقا كواحد من أفضل الظهير في دوري الدرجة الأولى لكنه استمر منذ ذلك الحين في تجربة دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني مع أحد أكبر الأندية في العالم".

وأتم "نعتقد أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير في عودتنا إلى الدوري الممتاز ويسعدنا أنه اختار الانضمام إلينا".

ريتشاردز لعب 121 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول لـ ريدينج في 2017 بين ريدينج ثم بايرن ميونخ، ولم يصنع إلا هدفا واحدا فقط بجانب تسجيله لثلاثة أهداف.

وسيكون الظهير الأيسر خامس صفقات نوتنجهام في الصيف الحالي بعد الحارس دين هندرسون والظهير الأيمن جوليان بيانكون ولاعب الوسط موسى نياكاتي والمهاجم تايوو أيونيي.

يذكر أن نوتنجهام فورست سيعود للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وسيبدأ الفريق مبارياته في الموسم المقبل أمام نيوكاسل خارج ملعبه.

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