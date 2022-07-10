سبورت 1: عرض رابع من برشلونة لضم ليفاندوفسكي

الأحد، 10 يوليه 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يستعد برشلونة لتقديم عرضه الرابع إلى بايرن ميونخ لضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسب تأكيدات قناة سبورت 1 الالمانية

ليفاندوفسكي أعلن صراحة في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل من بايرن والانتقال إلى صفوف برشلونة.

وسيقدم برشلونة 50 مليون يورو للفريق الألماني للحصول على صاحب الحذاء الذهبي في آخر موسمين.

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الفريق الإسباني تقدم بثلاثة عروض سابقة تم رفضها بقيمة 30 ثم 32 ثم 40 مليون يورو مع الإضافات.

وسيكون مبلغ 50 يورو كافيا بحسب الصحيفة لإتمام الصفقة وهو السعر الذي طلبه بايرن ميونخ منذ البداية.

برشلونة يهدف لإنهاء الصفقة قبل دخول باريس سان جيرمان، مع تأكيدات صحيفة "بيلد" الألمانية على أن الفريق الفرنسي مهتم بضم ليفاندوفسكي وسينتظر فشل المفاوضات مع الفريق الإسباني للدخول في الصفقة.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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