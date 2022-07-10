الاتحاد المغربي ينفي إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي لتدريب المنتخب

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم التوصل لاتفاق مع وليد الركراكي مدرب الوداد من أجل تدريب منتخب المغرب.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن خليلوزيتش مستمر في تدريب المنتخب خلال الوقت الحالي.

وكانت العديد من التقارير المغربية قد أشارت إلى إمكانية رحيل المدرب البوسني عن تدريب المغرب والتوصل لاتفاق مع الركراكي لخلافته.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قد تحدث لإذاعة "إم إف إم" قائلا: "إذا كانت لخاليلوزيتش إيجابيات فلديه أيضا سلبيات على غرار أنه أدخل المنتخب الوطني في توترات مع بعض اللاعبين كان غي غنى عنها".

وتابع "على غرار حكيم زياش ونصير مزراوي، هذه التوترات لم يكن لها أي مبرر وأخذت حجما أكبر مما تستحق وأنا المسؤول عن هذه التوترات وليس لدي أي مشكلة في تحمل هذه المسؤولية وإصلاح الأمور".

وأضاف "نبهت أكثر من مرة على خليلوزيتش بخصوص التغييرات في تشكيل المغرب لكن الأمور لم تتغير في كل مرة".

وأتم "الاجتماع سيجتمع قريبا لاتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة المنتخب المغربي وللظهور بشكل جيد في مونديال قطر".

عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري شدد على أن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب قد يكون أحد المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين بأن خليلوزيتش سيدخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر في حالة رحيله عن المغرب. (طالع التفاصيل)

الركراكي قاد الوداد لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

كما حقق لقب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء.

وقاد خليلوزيتش منتخب المغرب للوصول إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على الكونغو الديموقراطية في المرحلة النهائية من التصفيات.

ويقع المغرب في المجموعة السادسة في كأس العالم بجانب كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

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