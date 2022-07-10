الاتحاد المغربي ينفي إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي لتدريب المنتخب

الأحد، 10 يوليه 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم التوصل لاتفاق مع وليد الركراكي مدرب الوداد من أجل تدريب منتخب المغرب.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن خليلوزيتش مستمر في تدريب المنتخب خلال الوقت الحالي.

وكانت العديد من التقارير المغربية قد أشارت إلى إمكانية رحيل المدرب البوسني عن تدريب المغرب والتوصل لاتفاق مع الركراكي لخلافته.

أخبار متعلقة
قبل انضمامه للدوري البلجيكي.. اختفاء لاعب تشيلسي السابق برايتون: مانشستر سيتي؟ لم نتلق أي عرض لضم كوكوريا ولكن موندو ديبورتيفو: خلاف بين ميسي ومبابي بسبب نيمار ذا أثليتك: تمت.. رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قد تحدث لإذاعة "إم إف إم" قائلا: "إذا كانت لخاليلوزيتش إيجابيات فلديه أيضا سلبيات على غرار أنه أدخل المنتخب الوطني في توترات مع بعض اللاعبين كان غي غنى عنها".

وتابع "على غرار حكيم زياش ونصير مزراوي، هذه التوترات لم يكن لها أي مبرر وأخذت حجما أكبر مما تستحق وأنا المسؤول عن هذه التوترات وليس لدي أي مشكلة في تحمل هذه المسؤولية وإصلاح الأمور".

وأضاف "نبهت أكثر من مرة على خليلوزيتش بخصوص التغييرات في تشكيل المغرب لكن الأمور لم تتغير في كل مرة".

وأتم "الاجتماع سيجتمع قريبا لاتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة المنتخب المغربي وللظهور بشكل جيد في مونديال قطر".

عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري شدد على أن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب قد يكون أحد المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين بأن خليلوزيتش سيدخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر في حالة رحيله عن المغرب. (طالع التفاصيل)

الركراكي قاد الوداد لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بهدفين دون رد.

كما حقق لقب الدوري المغربي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء.

وقاد خليلوزيتش منتخب المغرب للوصول إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على الكونغو الديموقراطية في المرحلة النهائية من التصفيات.

ويقع المغرب في المجموعة السادسة في كأس العالم بجانب كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

اقرأ أيضا

النني يكشف كواليس تدريبه على التسديدات

قائمة مصر لأمم إفريقيا لليد

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا لليد

10 أسباب وراء رفض دي يونج الانتقال لمانشستر

عودة نجم الأهلي للتدريبات

المغرب وحيد خليلوزيتش وليد الركراكي
نرشح لكم
هدية من منتخب السعودية للسيدات إلى بيليه تقرير سعودي: الطائي حسم صفقة هداف الدوري المغربي تقرير مغربي: حارس الوداد يدخل حسابات النصر السعودي صحيفة سعودية: الشباب يلغي الاتفاق مع كيكي سيتين وينافس منتخب مصر على فيتوريا الشباب السعودي يضم جريجوري كريتشوفياك رئيس أولمبيك آسفي: جددنا عقد طارق مصطفى.. وهدفنا التتويج بلقب الدوري تقرير: جارسيا يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع يانوزاي حارس برازيلي ونجم الهلال.. الاتفاق السعودي يلبي طلبات كارتيرون
أخر الأخبار
رجل التمريرة الحاسمة الواحدة.. عمر ريتشاردز من بايرن إلى نوتنجهام 10 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد المغربي ينفي إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي لتدريب المنتخب 12 دقيقة | الوطن العربي
قبل انضمامه للدوري البلجيكي.. اختفاء لاعب تشيلسي السابق 11 ساعة | الكرة الأوروبية
برايتون: مانشستر سيتي؟ لم نتلق أي عرض لضم كوكوريا ولكن 11 ساعة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: خلاف بين ميسي ومبابي بسبب نيمار 12 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: تمت.. رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي 12 ساعة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر تحت 17 يفوز على نيوزلاندا في تحديد مراكز كأس العالم 12 ساعة | كرة سلة
كرة يد - عودة ممدوح هاشم.. قائمة مصر لـ أمم إفريقيا 13 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط