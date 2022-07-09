ذا أثليتك: تمت.. رحيم ستيرلنج إلى تشيلسي

السبت، 09 يوليه 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي إيفرتون

كشف ديفيد أورنستن صحفي شبكة "ذا أثليتك" أن تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي على ضم رحيم ستيرلنج.

وسينتقل ابن الـ27 عاما لستامفورد بريدج بعقد مدته خمس سنوات مع إمكانية إضافة عام آخر.

وستتكلف الصفقة إجمالا 50 مليون جنيه إسترليني.

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وسيكون ستيرلنج هو أول صفقات تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي.

إذا سارت الأمور على ما يرام في الفحص الطبي، سينضم سترلينج إلى لفريق في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.

تحدث ستيرلينج بالفعل إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي حول شكل الحياة في النادي ، ويعتقد أن اللاعب الدولي الإنجليزي قد أعجب برؤية المدرب الألماني للنادي.

مانشستر سيتي تعاقد بالفعل مع إضافتين هجوميتين وهما إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز وبالتالي سمح بخروج جابريل خيسوس أولا لأرسنال ثم رحيم ستيرلنج الآن لتشيلسي.

ستيرلنج انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2015 قادما من ليفربول مقابل 44 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ستيرلنج 337 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 131 هدفا وصنغ 94 آخرين.

وفاز بأربع بطولات للدوري، خمس لكأس الرابطة، اثنين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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