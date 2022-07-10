صلاح ونونيز على رأس قائمة ليفربول لجولة تايلاند وسنغافورة

انضم محمد صلاح وداروين نونيز لقائمة ليفربول المسافرة لرحلة سنغفورة وتايلاند.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويسافر ليفربول في جولة عبر البلدين لخوض مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح بعد فترة الإجازة التي حصل عليها منذ نهاية الموسم، كما شهدت دخول داروين نونيز وفابيو كارفاليو لاعبا الفريق الجدد.

وصلت بعثة ليفربول صباح اليوم إلى تايلاند.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: أدريان - أليسون بيكر - هارفي دافيز - فابيان مروزيك

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - ستيفان باجيكيتش - لوك تشامبرز - بوبي كلارك - جو جميز - إبراهيما كوناتي - إزاك مابايا - جويل ماتيب - نات فيليبس - أندرو روبيرتسون - كوستاس تسيميكاس - فان دين بيرج - فيرجل فان دايك - ريس ويليامز

الوسط: فابيو كارفاليو - ليتون كلاركسون - هارفي إيليوت - فابينيو - مليكامو فريندورف - جوردان هيندرسون - توماس هيل - كورتس جونز - نابي كيتا - جيمس ميلنر - مورتون - جيمس نوريس - أليكس تشامبيرلين - تياجو ألكانتارا

الهجوم: لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - دييجو جوتا - داروين نونيز - محمد صلاح

صلاح كان قد مدد تعاقده مع ليفربول منذ أيام حتى 2025.

ويلعب ليفربول خلال جولته في آسيا مع كل من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وسيبدأ ليفربول الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية.

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