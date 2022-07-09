برايتون: مانشستر سيتي؟ لم نتلق أي عرض لضم كوكوريا

كشف بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون أنه لم يتلق أي عرض لضم الظهير الإسباني مارك كوكوريا.

وبحسب شبكتي "سكاي سبورتس" و"ذا أثليتك" فإن كوكريا على رأس قائمة اهتمامات مانشستر سيتي لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع طلب برايتون لـ50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب.

وقال باربر في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "لم يصل أي عرض. لقد كان أفضل لاعب في العام لدين. قضى موسما رائعا ونحن سعداء للغاية معه، لقد قام بعمل رائع منذ قدومه إلى برايتون".

وأضاف "من الواضح أننا لا نريد بيع أفضل لاعبينا ، لكننا أيضا نعلم الواقع وسنرى ما سيحدث".

ويناقش برايتون حاليا فكرة تحسين تعاقد لاعبه مارك كوكوريا من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن المفاوضات بين برايتون وممثلي اللاعب مازالت في مراحلها الأولية.

وانضم كوكوريا إلى برايتون الموسم الماضي قادما من صفوف خيتافي وينتهي تعاقده بعد أربع سنوات.

وجاءت تلك الخطوة من برايتون لرغبة النادي في مكافأة اللاعب بعد تألقه خلال الموسم الماضي بدلا من الرد على اهتمام مانشستر سيتي.

وانضم كوكوريا صاحب الـ23 عاما إلى برايتون مقابل 15 مليون يورو وشارك في 38 مباراة مع الفريق سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

اقرأ أيضا

النني يكشف كواليس تدريبه على التسديدات

قائمة مصر لأمم إفريقيا لليد

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا لليد

10 أسباب وراء رفض دي يونج الانتقال لمانشستر

عودة نجم الأهلي للتدريبات