كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر والعرب في أمم إفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق

تقام بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ25 في مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وتلعب المباريات بحضور جماهيري كامل بتواجد 4500 مشجع في صالة حسن مصطفى مقابل ألفي مشجع لأكتوبر الدولية.

وانسحب منتخب كينيا من البطولة قبل أيام من انطلاقها، ولم يتمكن المنتخب الليبي من الحضور كبديل لضيق الوقت.

المجموعات

المجموعة الأولى

مصر- المغرب- الكاميرون

المجموعة الثانية

الجزائر- الجابون- غينيا

المجموعة الثالثة

تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا

المجموعة الرابعة

أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا

مواعيد مباريات منتخب مصر

-مصر أمام الكاميرون، الاثنين 11 يوليو، الثامنة مساء، تذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

-مصر أمام المغرب، الأربعاء 13 يوليو، الثامنة مساء، تذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

مواعيد مباريات باقي البطولة

-الاثنين 11 يوليو

أنجولا أمام زامبيا، 10:00 صباحا، صالة 6 أكتوبر

تونس أمام نيجيريا، 12:30 ظهرا، صالة حسن مصطفى

الجابون أمام غينيا، 12:30 ظهرا، صالة 6 أكتوبر

الكونغو الديموقراطية أمام السنغال، 3:00 عصرا، صالة 6 أكتوبر

-الثلاثاء 12 يوليو

زامبيا أمام الكونغو الديموقراطية، 3:00 عصرا، صالة حسن مصطفى

السنغال أمام أنجولا، 5:30 مساء، صالة حسن مصطفى

الجزائر أمام غينيا، 5:30 مساء، صالة 6 أكتوبر

كاب فيردي أمام نيجيريا، 8:00 مساء، صالة حسن مصطفى

المغرب أمام الكاميرون، 8:00 مساء، صالة 6 أكتوبر

-الأربعاء 13 يوليو

السنغال أمام زامبيا، 3:00 عصرا، صالة 6 أكتوبر

أنجولا أمام الكونغو الديموقراطية، 5:30 مساء، صالة 6 أكتوبر

الجزائر أمام الجابون، 5:30 مساء، صالة حسن مصطفى

تونس أمام كاب فيردي، 8:00 مساء، صالة حسن مصطفى

طريق البطولة

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى ربع النهائي والذي ستكون مواجهاته كالتالي:

أول المجموعة الأولي مع ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولي

أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة

أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة

وتقام مواجهات ربع النهائي يوم 16 يوليو

مباريات قبل النهائي

الفائز في ربع النهائي رقم 1 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 3

الفائز في ربع النهائي رقم 2 مع المنتصر في ربع النهائي رقم 4.

وتلعب المباراتين يوم 17 يوليو بجانب مباراة تحديد المركز السابع والثامن.

وتقام المباراة النهائية بجانب لقائي تحديد المركزين الثالث والرابع، والخامس والسادس يوم 18 يوليو.

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات كان آخرهم نسخة 2020.

فيما يعد منتخب تونس أكثر المتوجين بها بواقع 10 مرات.

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